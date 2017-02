Americké trhy pokračovaly v růstu již 6. den v řadě, index S&P 500 rostl na nová maxima

Vstup do dnešního obchodního dne na amerických trzích probíhal v mírně negativním duchu, když indexy ztrácely okolo 0,2%. Projev J. Yellenové před Kongresem přinesl potvrzení kurzu zvyšování úrokových sazeb, když důležitým vodítkem bude vývoj ekonomického růstu pro další zvýšení, možná již na březnovém zasedání. Akciové trhy nejprve mírně oslabily, aby následně rostly na nová maxima. Ze sektorů si příznivě vedly především finanční odvětví, naopak ztrácely jako již tradičně v obavách před růstem úrokových sazeb utility a dividendově orientované tituly. Zítra budou zveřejněna data o maloobchodních tržbách za měsíc leden a také data o inflaci na úrovni CPI. Index S&P 500 za posledních 12 měsíců zpevnil o 25% a dnes vytvořil nové historické maximum na úrovni 2336b. Aktuální hodnota ukazatele P/E pro tento index se pohybuje na úrovni 21,4, když průměr posledních 5 let se nachází na 18,1, což naznačuje relativní nadhodnocení indexu, které by mělo být kompenzováno růstem zisků společností zařazených v indexu, nebo budoucí korekcí indexu v úrovni až 10%.