Trumpův poradce pro národní bezpečnost odstoupil, je vyšetřován FBI za kontakty s Rusy

Není to ani měsíc od inaugurace nového amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho administrativu už opouští první člověk. A nejedná se o ledajakou pozici – z Bílého domu odchází bývalý generál Michael Flynn, klíčový poradce pro národní bezpečnost.



Federální vyšetřovatelé z FBI údajně Flynna podezírají z toho, že ruskému velvyslanci v USA Sergeji Kysljakovi naznačil možné uvolnění sankcí vůči Moskvě Trumpovou administrativou. Stalo se tak ještě před tím, než Trump převzal moc, čímž Flynn obrazně řečeno „podrazil nohy“ tehdejší zahraniční politice země.



Ještě problematičtějším se však zdá fakt, že Flynn o svém kontaktu s ruským velvyslancem neúplně informoval viceprezidenta Mikea Pence, který informace o rozhovorech s Rusy o možném uvolnění sankcí musel dementovat. To mimo jiné Flynna učinilo vydíratelným, neboť ruská ambasáda o obsahu telefonátu pochopitelně věděla. Poradce chybu ve svém rezignačním dopise přiznal a vysvětlil, že k ní došlo kvůli časové tísni.



Flynnův rezignační dopis



Není to poprvé, co Flynn opuští vysoké místo v bezpečnostním aparátu země a k tomu ne úplně dobrovolně. V roce 2014 odešel od vojenské rozvědky Defence Intelligence Agency poté, co řízení této organizace údajně manažersky nezvládl.



Kontroverzní byly ale už předchozí kontakty Flynna s Rusy. V roce 2015 se účastnil večeře sponzorované ruskou státní televizí RT, což kritizovali americké bezpečnostní špičky, neboť tak došlo v době opětovného zhoršování vztahů mezi velmocemi. Účastníkem akce byl i ruský prezident Vladimir Putin.



Trump nyní přemýšlí o nástupci za Flynna. Kandidáty jsou prý viceadmirál Robert Harward, bývalý velitel ozbrojených sil USA pro Blízký východ a současný zastupující poradce pro národní bezpečnost Keith Kellogg. Skloňovaným jménem je i generál Petraeus, bývalý šéf CIA. Právě toto jméno může budit emoce, neboť se jako šéf CIA stal obětí podobného skandálu, jaký se udál demokratické kandidátce na prezidenta Hillary Clintonové – nesprávně nakládal s utajovanými informacemi, za což na rozdíl od Clintonové, obviňované z podobných prohřešků, dostal podmínku a pokutu.



Flynnova rezignace a s ní spojená nejistota a pochybnosti o kompetencích Trumpova týmu mohly vést k rannímu oslabení dolaru, což se promítlo například na japonských akciových trzích, které kvůli silnějšímu jenu uzavíraly s až procentovými ztrátami.