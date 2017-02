Summary: Peugeot oslovil GM s nabídkou odkupu evropské divize značky Opel a T-Mobile US nechal s výsledky konkurenci daleko za sebou

Evropa

Credit Suisse (DIP)



Utvořit si jednoznačný názor na Credit Suisse je po včerejších výsledcích nadále náročné. Základní finanční metriky doznaly značného zlepšení – tržby posílily o 20 % YoY na 5,2 mld. CHF (+1 mld. nad tržní konsensus), náklady se podařilo zatlačit níž o 30 % YoY na 7 mld. CHF (v souladu s tržním konsensem), což vyústilo do zisku před zdaněním na úrovni -1,9 mld. CHF (+70 % YoY, 1 mld. nad tržní konsensem). Výsledný čistý zisk na akcii však zatížila nečekaně vysoká daň, kvůli nímž skončil opět pod predikcemi (-2,3 mld. CHF proti -2 mld. CHF).



Při detailnějším pohledu na zisk před zdaněním jednotlivých segmentů můžeme u všech (až na menší Asie-Pacifik) pozorovat výrazné zlepšení. Dobrou zprávou je určitě výsledek International Wealth Management (+30 % YoY na 300 mil. CHF) a Swiss Universal Bank (+13 % YoY na 380 mil. CHF). Tyto dva segmenty tvoří hlavní část privátního bankovnictví a správy majetku movitých klientů. Výsledky UBS Group z 27.1. (více ZDE), které prozradily značný odliv peněz a pokles marží, naznačily nelehké časy tohoto byznysu. V případě Credit Suisse došlo také k značnému a nečekanému vytažení majetku (-3,1 mld. CHF), nicméně marži se podařilo mezikvartálně mírně navýšit (+4 bps u obou). Segment Global Markets se díky aktivitě na kapitálových trzích udržel již třetí kvartál po sobě v černých číslech (+104 % YoY na 20 mil. CHF).



Kapitálová přiměřenost CET1 narostla o 20 bps YoY na 11,6 % a banka tedy pohodlně splňuje doporučovaná kritéria. O smysluplné návratnosti kapitálu se však se záporným ziskem samozřejmě pořád nedá mluvit.



Takže jak tyto výsledky hodnotit? Očekávání trhu byla nastavená poměrně vysoko, navzdory tomu je management dokázal ve většině případů splnit, nebo k tomu byl velice blízko. Úsporná opatření očividně přinášejí ovoce a společnost je na dobré cestě k naplnění svých cílů do roku 2018 – v tomto roce plánuje zredukovat stav zaměstnanců o dalších 5,5 tisíce. Chmurná očekávání z výsledku UBS Group se také úplně nenaplnila a kapitálová pozice je stabilní. Nicméně záporná návratnost kapitálu staví Credit Suisse v současnosti do značné nevýhody proti evropské konkurenci (i když ani ta není zrovna zářným příkladem profitability) a vše nadále závisí od pokračující restrukturalizace. Trhy přijaly výsledky Credit Suisse dobře a její akcie po dvoutýdenním poklesu podstupují korekci směrem vzhůru o +3 %.

Electricite de France



Francouzská energetická společnost utržila v druhém pololetí 2016 34,5 mld. EUR (-6 % YoY) při konsensu 35,3 mld. EUR. Ukazatel EBITDA odebral 12 % YoY na 7,5 mld. EUR, nicméně se mu podařilo udržet nad tržním konsensem 7,1 mld. EUR. Lepší výsledek plynul z nečekaně dobrých čísel jaderných elektráren. Čistý dluh se podařilo snížit na 37,4 mld. EUR a tedy pod tržní odhad 38,1 mld. EUR.



Management potvrdil výhled na rok 2017 pro ukazatel EBITDA v rozmezí 13,7 – 14,3 mld. EUR, čímž uspokojil trhy a jejich konsensus 14 mld. EUR. U této střední hodnoty se nicméně bavíme o více než 15% poklesu proti roku 2016. Ukazatel EBITDA v roce 2018 management plánuje na 15,2 mld. EUR (konsensus 15,3). Potvrdila se také plánovaná emise nových akcií v hodnotě 4 mld. EUR, z nichž 3 mld. EUR přislíbil francouzský stát. Akcie EDF dnes odepisují 1,5 %.

Actelion



Švýcarská biofarmaceutická společnost s poměrně úzkým zaměřením na léčbu hypertenze plicních artérií (tzv. PAH) ukončila předešlý kvartál s dobrým růstem. Tržby posílily o 20 % YoY na 630 mil. CHF, čistý zisk na akcii (včetně jednorázových položek) o 54 % YoY na 1,8 CHF. Konsenzus byl s přehledem překonán v obou případech, konkrétně tržby byly odhadovány na úrovni 615 mil. CHF a čistý zisk na akcii na úrovni 1,74 CHF.



Prodej tří klíčových produktů, z nichž všechny léčí zmiňované onemocnění PAH, byl následující: tržby z Tracleer -20 % YoY na 230 mil. CHF, Opsumit +45 % YoY na 235 mil. CHF a Uptravi na 85 mil. CHF. Actelion je v současnosti uprostřed akvizičních jednání s J&J, jenž v současnosti uvažuje také o možném budoucím rozdělení Actelion na dvě společnosti – prodej a výzkum



Akcie reagovaly v pátek na oznámení evropských regulatorních úřadů, které povolily další užívání léku Uptravi, jenž byl považován za možnou příčinu smrti několika pacientů ve Francii. Podezření se prozatím neprokázaly a Uptravi se může nadále užívat, definitivní šetření však nadále probíhají. Jelikož po této správě vylétly akcie vzhůru o 3 %, dnes jen jemně upravují směrem dolů o 0,5 %.





Peugeot / General Motors



Francouzská automobilka Peugeot (Peugeot, Citroen a DS) oslovila GM s nabídkou odkupu evropské divize značky Opel. Tímto krokem by se přispělo ke konsolidaci evropského automobilového trhu – Peugeot kombinovaná s Opel by držela 16,3 %. Pro srovnání, Volkswagen v současnosti ovládá 24,1 % evropského trhu. GM by se zase zbavil dlouhodobě nevýdělečné divize, kterou se v minulosti snažil neúspěšně odprodat. Akcie Peugeot na oznámení reagují 4% růstem ceny a akcie GM 5%.



USA:



T-Mobile US



Třetí největší americký mobilní operátor dnes uveřejnil výsledky, které opět nechaly konkurenci (Verizon a AT&T) daleko za sebou. Tržby se svým 23% YoY růstem dosáhly 10,2 mld. USD při tržních odhadech postavených na 9,85 mld. USD. Čistý zisk na akcii očištěný o jednorázové položky výši 0,45 USD (+32 % YoY) překonal tržní konsensus o 11c. Za růstem tržeb stojí hlavně prodej zařízení, který dosáhl 2,7 mld. USD s bezmála 80% meziročním přírůstkem, což by se dalo připsat na vrub zpuštění prodeje iPhone 7. Čistý zisk na akcii v případě Verizon poklesl o 3,5 % YoY a v případě AT&T vyrostl o 5 % YoY.



Pro srovnání s konkurencí se podíváme ještě na provozní metriky. Net adds, tedy čistý počet nových klientů, byl 2,1 mil. a mírně tak zrychlil tempo, konkrétně o 2 % YoY. Verizon získal 580 tis. nových klientů a AT&T 1,5 mil. Procento ztracených klientů T-Mobile US k jejich celkovému počtu, tzv. churn rate, byla na úrovni 1,28 % (-18 bps YoY) srovnatelná s konkurencí.



Výhled na rok 2017 předpokládá net adds mezi 2,4 až 3,4 mil. Ukazatel EBITDA v intervalu 10,4 – 10,8 mld. USD by odpovídal tržnímu konsensu 10,6 mld. USD. Kapitálové výdaje by se měly nacházet někde mezi 4,8 – 5,1 mld. USD. Zdůrazňujeme ještě záměr managementu navyšovat volný cashflow v následujících třech letech meziročně o 45 % – 48 % (CAGR 2016-2019), což by v roce 2019 znamenalo rozsah volného cashflow 4,4 – 4,6 mld. USD. Akcie po prvotním růstu v této chvíli odepisují 1 %.