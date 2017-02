Yellenová: Čekat moc dlouho by byla chyba, Fed posoudí situaci na příštích setkáních

Připravená část vystoupení předsedkyně Fedu Janet Yellenové v americkém Senátu se v zásadě drží veřejně známého postoje centrální banky. Přesto se v dosavadní části projevu podle nás dají najít jestřábí tóny, které by na trhu mohly posilovat očekávání brzkého utažení měnové politiky.



"Janet Yellenová uvedla, že míra nezaměstnanosti je v souladu s dlouhodobě normální úrovní a že se trh práce všeobecně zvedl. Ekonomice se daří a Fed tak podle předsedkyně provede další úpravy politiky, pokud se příznivý vývoj udrží. Bankéři posoudí situaci na příštích jednáních. Yellenová přitom zopakovala, že příliš dlouhé vyčkávání s utažením politiky by nebylo moudré," konstatoval Tomáš Vlk, analytik Patria Finance. Vedle toho Fed konstatoval rostoucí tlaky na valuace aktiv a další zástupci Fedu ve svých posledních komentářích spíše preferovali dřívější utažení měnové politiky.

Z projevu Yellenové se proto dá usuzovat, že americká centrální banka zřejmě zvýší úrokové sazby na jednom z nadcházejících zasedání. Šéfka Fedu ale uvedla, že zatím existuje značná nejistota ohledně ekonomické politiky nové vlády. Podle ní by bylo další odkládání růstu sazeb doslova "nerozumné". A proč? Protože později by centrální banka musela úroky zvyšovat rychleji a to by mohlo srazit ekonomiku do recese. Zvyšování sazeb je podle ní nutné kvůli dalšímu zvyšování napětí na trhu práce a očekávání růstu inflace. První reakce na informace z amerického Senátu je u dolaru pozitivní, americké výnosy rostou.

Většina analytiků se po posledním zasedání Fedu přiklání podle agentury Reuters k tomu, že Fed zvýší základní sazbu až v červnu. Fed na zasedání na přelomu ledna a února zvýšení sazeb na příští schůzce nesignalizoval. Analytici předpokládají, že Fed bude vyčkávat, aby získal lepší představu o ekonomických plánech nového prezidenta.