Peugeot by mohl koupit Opel od GM

Mohla by to být fúze, která pozmění tvář evropského automobilového trhu. Automobilová skupina PSA uvedla, že uvažuje o převzetí Opelu, evropské dceřinky amerického kolosu General Motors. Podle spekulací, které dnes proběhly médii, jedná s GM i o koupi britské sesterské značky Vauxhall.

PSA vyrábí automobily Peugeot a Citroen a je druhou největší evropskou automobilkou z hlediska prodeje. Pokud by si s GM plácla, vznikl by výrobce s 16 procenty na evropském trhu s osobními auty – a zároveň regionální dvojka po německém gigantu (a loni největší světové automobilce) Volkswagenu.

Podle zdrojů by se dohoda mohla objevit během příštích týdnů. Je ale prý také možné, že rozhovory zkrachují.

Akcie Peugeot po zveřejnění spekulací vystřelily vzhůru. Na burze v Paříži přidávaly i 6 procent, což je největší průběžný denní skok od července. Akcie GM v premarketu připisovaly zhruba 3,4 procenta.

Prodej Opel by GM mohl dávat smysl. Ale Peugeotu?

Nejmenované zdroje tvrdí, že GM požaduje za Opel částku ve výši několika miliard dolarů.

Podle analytika George Gallierse z Evercore ISI je možné, že GM chce svoji evropskou divizi prodat, protože řádu let nevydělávala. Evropě by tak americká automobilka zamávala poté, co britské referendum o vystoupení z EU srazilo dolů britskou libru a redukovalo zisky, podotýkají k tomu zdroje.

Mnohem méně je však jasné, proč se o koupi zajímá zrovna Peugeot. Ten „by nákupem získal kapacitu v Německu, což je jedna z nejdražších zemí pro výrobu aut,“ podotýká Galliers. Automobilová skupina, která se pod vedením CEO Carlose Tavarese vrátila do černých čísel hlavně díky orientaci na méně lukrativnější modely, by tak ve výsledku mohla skončit s nadměrnými kapacitami.

Podle zdrojů jsou na pozadí úvahy o tom, že transakce by rozšířila portfolio PSA. Skupina by zároveň získala přístup k technologiím Opelu v oblasti elektrických vozů. Peníze by mohlo přinést i možné snižování nákladů.

