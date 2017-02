Blesk.cz: Babišovo „ojeb*vání“, konec HateFree i peníze dvojčatům. Chvojka promluvil

„Rozmohl se nám tady takový nešvar. Děti velice často používají sprostá slovíčka.“ Hlášku z Pelíšků připomněla vládní hádka o to, zda Andrej Babiš „ojeb*l“ český stát, či nikoli. Zapojil se do ní i ministr Jan Chvojka (ČSSD). Ve studiu Blesku vysvětlil, proč si rýpl do Babiše. Jeden z autorů zákona přezdívaného „lex Babiš“ však zmínil střet zájmů ještě dvakrát – v případě konce kampaně HateFree či vlastního hrozícího střetu zájmů, kdy chce více peněz pro rodiče dvojčat a sám má jedny doma.

„Ojeb je jeho druhé jméno,“ prohlásil o Andreji Babišovi (ANO) ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jan Chvojka (ČSSD) v Otázkách Václava Moravce na ČT. V narážce na vyjádření Bohuslava Sobotky (ČSSD), že Babiš „ojebal český stát“.

Neobešlo se to bez odezvy. „Ptal jsem se v rámci ČSSD, kdo mě nazývá ‚ojeb‘, ale nikoho jsem nezjistil. Já jsem nikdy na veřejnosti takhle nemluvil. Nepamatuju si, že bych tohle slovo používal někde. Občas mluvím expresivně, ale takhle jsem na veřejnost nemluvil,“ hájil se Babiš na idnes.cz. Šéf ANO už dříve pro Blesk.cz uvedl, že je mu Chvojky „trochu líto“.



Chvojka: Babiš občas někoho „ošulí“



Proč Chvojka toto vyjádření použil, vysvětlil ve Studiu Blesk. Vedle toho mluvil i o „lex Babiš“, zákonu, který přinutil Andreje Babiše k „majetkovému striptýzu“.



„Normální člověk chápe, že slovo ojebat může znamenat i to, že někoho o něco ošulíte, někoho nachytáte na něčem. Já jsem podpořil to, že někdy v určitém prostředí a určitém tématu, které řešíte, můžete použít jednou za čas sprosté slovo,“ řekl Blesk.cz Chvojka.



„Pana premiéra chápu a někdy se může stát, na základě některých indicií, že pan Andrej Babiš určitou část svého života, ať už toho byznysového, nebo politického, nepůsobil úplně standardně, a může se i říci, že někdy docházelo k tomu, že někoho mohl – nechci znova používat to slovo – ošulit,“ doplnil Chvojka.



Ústavní stížnosti na „lex Babiš“? Nebudou úspěšné, míní ministr



On sám prý s Andrejem Babišem žádný problém nemá. Ač právě on je jedním z autorů lex Babiš, zákona o střetu zájmů, který Sněmovna protlačila i přes veto prezidenta Miloše Zemana.

„Je to důležité a je to určitý signál společnosti, který dala Sněmovna a v podstatě všechny strany ve Sněmovně mimo hnutí ANO, že politická koncentrace moci, kde je ještě zahrnuta moc ekonomická a mediální, je špatně,“ míní Chvojka.



Ústavní stížnosti však chce podat Miloš Zeman i Andrej Babiš. „Já jsem toho názoru, že ty ústavní stížnosti nebudou úspěšné,“ zareagoval ministr.



Doma má dvojčata. Pro rodiče vícerčat chce víc peněz



Během debaty o střetu zájmů však došlo i na to, zda sám Chvojka není ve střetu zájmů. Coby ministr totiž navrhuje více peněz pro rodiče dvojčat, trojčat a dalších vícerčat. Věří přitom, že se návrh podaří prosadit do podzimu, tedy do konce volebního období.



Sám Chvojka však přitom doma dvojčata má. Je ve střetu zájmů? Prý by byl, ale raději si počkal na to, až jeho dvojčata půjdou do školky (což se má stát dle ministra v nejbližším měsíci), a příspěvek se na ně už vztahovat nebude. „Chci počkat na to, až mi někdo nebude moci říct: Ty si tady řešíš nějaký svůj problém,“ potvrdil ministr, který nahradil ve funkci Jiřího Dienstbiera.



Jako otec dvojčat však ví, že péče a náklady o dvojčata jsou „dvakrát větší, než když máte dítě jedno“, ale rodičovský příspěvek se nemění v případě jednoho dítěte ani trojčat či třeba paterčat. „Vše kupujete dvakrát, co se týče dvojčat. Dvakrát kupujete pleny, dvakrát kupujete oblečení, dvakrát kupujete stravu. Není spravedlivé, když rodina, která má jedno dítě, má stejný rodičovský příspěvek jako rodina, která má dvojčata nebo trojčata,“ dodává Chvojka.



Chvojka: Projekt HateFree měl slabé stránky



Kromě toho však Chvojka řeší i konec kampaně proti rasismu a násilí z nenávisti HateFree. Ta má skončit letos v dubnu a ministr Chvojka čelí kritice mj. právě ze strany svého předchůdce Dienstbiera, že jde o nesmyslný krok.



„Je to trochu podle mého názoru bouře ve sklenici vody. Já jsem neřekl, že něco ruším, ono se od začátku vědělo, že projekt HateFree končí na konci dubna tohoto roku, takto to bylo od začátku koncipováno,“ hájí se Chvojka.



Projekt dle něj měl slabé i silnější stránky. „Není dobře, když zaměstnanci projektu HateFree zároveň mohou být ještě účastni například na DPČ nebo jako standardní zaměstnanci v nějaké neziskovce. Může tam hrozit potenciální střet zájmů, že oni dělají HateFree, která zároveň může v rámci toho, co dělá, posílat někam nějaké peníze, které mohou jít do nějaké neziskovky, kde zrovna ten zaměstnanec je také. To je špatně,“ uvedl ministr jeden z argumentů.



Podle Chvojky je třeba přemýšlet také nad tím, zda nejde jen o „projekt intelektuálů pro intelektuály“, kteří už své názory na dané věci mají, či „projekt pro Prahu“, ale zda má širší dopad. Na maloměstě se prý ministr s činností HateFree příliš nesetkal.



