Evropa hledá směr, Credit Suisse po výsledcích +3 %

Evropské akciové trhy se v úvodu dnešní seance pohybují nerozhodně v těsné blízkosti včerejšího závěru a poté, co Wall Street dokázala posunout svá historická maxima, hledají směr pro další vývoj. Sledovaná dnes budou makrodata, a to konkrétně čísla týkající se HDP nebo index ZEW v Německu. Zisky si pak připisuje euro, které vůči dolaru přidává 0,2 % na hladinu 1,062 EUR/USD.



Svá čísla dnes představila švýcarská Credit Suisse, jejíž akcie zpevňují o 3,2 %. Banka za 4Q sice vykázala ztrátu 2,35 mld. CHF, což bylo více než odhadovaných 2,07 mld. CHF, ale společnost navíc oznámila plán snížit v letošním roce počet pracovních míst o 6500. Vylepšené doporučení podporuje v růstu Rheinmetall, který radí kupovat analytici UBS s cílovou cenou 80 EUR. Akcie díky tomu rostou o 4,8 %. Objevily se znovu rovněž spekulace o možné konsolidaci francouzského telekomunikačního trhu, na což Orange reaguje růstem o 1 %, Iliad o 3,4 % a Bouygues o 2,6 %.



Nejhorší výsledek z celého indexu Stoxx 600 si připisuje výrobce leteckých motorů Rolls-Royce. Ten ztrácí 5,1 % poté, co zisk poklesl meziročně o 49 % na 813 mil. GBP.



Celoevropský Euro Stoxx 50 a francouzský CAC 40 zůstávají beze změny, když britský FTSE 100 shodně s německým DAX ztrácí 0,1 %.