Credit Suisse Group AG snížila meziroční ztráty, chce i dále šetřit

Bankovní skupina Credit Suisse Group AG vykázala za čtvrté čtvrtletí roku 2016 ztrátu ve výši 2,35 miliardy franků. Očekávání analytiků ale počítalo s menším propadem hospodaření, totiž ztrátou ve výši 2,07 miliardy CHF.

I tak jde ale meziročně o snížení záporného výsledku hospodaření o 60 %. Vedení společnosti to připsalo nákladům spojeným s urovnáním amerického vyšetřování role Credit Suisse při transakcích s finančními deriváty v roce 2008.

Credit Suisse Group AG věří v lepší budoucnost

Podle Tidjane Thiama, generálního ředitele bankovní skupiny, jsou ale vyhlídky peněžního domu relativně příznivé. „Snižování nákladů pokračuje velmi dobře, na trzích bankovní sektor zažívá rozhodně lepší náladu než v minulosti a daří se i tradingu. Ten ve čtvrtém čtvrtletí 2016 zaznamenal velmi dobré výsledky,“ řekl Thiam Bloomberg TV. Podle agentury Bloomberg divize globálních trhů, vedená Brianem Chinem, vygenerovala za rok 2016 5 milionů franků zisku před zdaněním, zatímco ztráty z obchodování přispěly před rokem ke ztrátě 3,3 miliardy franků.

Credit Suisse těžila především z obchodování s dluhopisy a jen během 4. čtvrtletí dokázala vygenerovat tržby až o 66 procent vyšší na 612 milionů franků. Příjmy z obchodování s akciemi ale klesly o 16 procent na 445 milionů franků. Podle Tidjane Thiama bude bankovní skupina i nadále šetřit. I proto plánuje propustit 5 500 lidí. Tidjane Thiam zopakoval záměr uvést akcie švýcarské divize ve druhé polovině roku na burzu ve formě primárního úpisu akcií. „Je to velmi dobrá volba, kterou nyní rozpracovávám a pracujeme na ní," řekl generální ředitel Credit Suisse Group AG Bloomberg TV.

Zatím peněžní dům zaznamenal už druhou roční ztrátu za sebou, když ztráta banky dosáhla 2,44 miliardy franků. V roce 2015 ale peněžní dům hospodařil se ztrátou téměř tří miliard franků. I v tomto případě byla roční ztráta vyšší, než se čekalo. Odhadovaná výše ztráty měla být 2,01 miliardy franků. Banka loni v rámci snižování nákladů zrušila 7250 pracovních míst.

Kapitál banky je prý v pořádku i po urovnání sporů v USA

Snad nejvíce sledovanou položkou v nákladech za rok 2016 Credit Suisse Group AG byly výdaje na urovnání právního sporu ohledně praktik při prodeji hypotečních cenných papírů ve Spojených státech. Banka se koncem loňského roku dohodla, že za toto urovnání zaplatí celkem 5,28 miliardy dolarů a ve 4. čtvrtletí si na to „odložila“ zhruba dvě miliardy dolarů.

Vedení společnosti ale vzkázalo, že co se týká potřebného kapitálového vybavení, je na tom banka dobře. Credit Suisse v položce kmenového kapitálu Tier 1, kterým se měří finanční síla bank, vykázala na konci prosince číslo 11,6 procenta, zatímco v září to bylo 12 procent. Cílem Credit Suisse je dosáhnout ukazatele Tier 1 do konce roku 2018 na úrovni 13 procent.



Tidjane Thiam Bloomberg TV řekl, že i Credit Suisse Grop AG se, stejně jako ostatní velké evropské banky, potýká s problémem nízkých úrokových sazeb a pravidly, která vyžadují, aby banky držely větší finanční rezervy. Akcie peněžního domu přidávají na švýcarské burze přes 2,5 %.