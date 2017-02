Nová prognóza Evropské komise pro Česko

Včera zveřejnila Evropská komise svou novou prognózu. Co se týče výhledu pro Česko, prognózu lze hodnotit jako poměrně opatrnou. Na jedné straně situaci na trhu práce označuje jako napjatou a u nezaměstnanosti očekává pokračování nynějších hodnot pod 4 % až do roku 2018. Na druhé straně však u mezd nečeká takřka žádné další urychlování z posledního známého tempa růstu 4,5 % za 3. čtvrtletí loňského roku.

Také u HDP očekává Komise jen velmi pomalé urychlování růstu na hodnotu 2,7 % v roce 2018. Podle naší prognózy ale česká ekonomika v příštím roce vykáže růst mírně přes 3 %.

Opatrnost Bruselu co se týče růstu ekonomiky je o to pozoruhodnější, že celá prognóza je založena na technickém předpokladu, že kurz koruny zůstane až do konce roku 2018 na úrovni z druhé poloviny ledna 2017. Pokud tedy během letoška a dalších let nastane aspoň mírně posílení koruny, jak se všeobecně očekává, pak by prognóza Komise, která toto posílení neobsahuje, měla být u HDP spíše nezvykle optimistická.



Michal Skořepa