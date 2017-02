US trhy rostou a těžko říci proč. Dnes pozor na Yellenovou

Akciové trhy včera vyrazily poměrně zostra vzhůru. Konkrétnější příčiny lze hledat jen těžko. Každopádně se dařilo cyklickým jménům a obecně rizikovým aktivům, na úkor těch defenzivnějších. Trochu napětí do obchodování může vnést rozhodnutí Trumpova poradce pro bezpečnost Michaela Flynna odstoupit. Může jít totiž o signál rozbrojů, které by zkomplikovaly realizaci plánovaných reforem.



Pozornost určitě přitáhne také vystoupení šéfky amerického Fedu Janet Yellenové v Kongresu. Jakékoliv rétorické naznačení směrem k potenciálnímu vývoji sazeb může zahýbat zejména s dolarovými páry. Přece jen je to právě krátký konec výnosové křivky, který významně ovlivňuje obchodování na měnovém trhu. Z futures kontraktů je aktuálně patrné, že obchodníci přiřazují březnovému zvýšení úrokových sazeb Fedu zhruba 30procentní pravděpodobnost.



Cena ropy se pohybuje okolo 53 USD. Nosným tématem je nadále balancování nabídkové strany, kde OPEC postupně omezuje produkci. Naproti tomu stojí břidlicoví těžaři s rostoucími zapojenými kapacitami.





Jan Šumbera