Slabý závěr roku v české ekonomice

Oproti očekávání se na konci loňského roku výkon české ekonomiky nevylepšil a její růst výrazně zaostal za očekáváním. Podle předběžného odhadu HDP vzrostl oproti třetímu čtvrtletí jen 0,2 %, což v meziročním srovnání znamenalo růst jen o 1,7 %. Za celý loňský rok ekonomický růst dosáhl 2,3 %, a byl tak poloviční ve srovnání s rokem 2015.



Motorem ekonomiky zůstává zpracovatelský průmysl a další odvětví mu pouze sekundují. Úspěch českého hospodářství tak stále stojí především na zpracovatelském průmyslu, konkrétně na výrobě osobních automobilů. Stavebnictví nepřekvapivě zůstalo v recesi a další odvětví k růstu HDP zřejmě ani tentokrát příliš nepřispěla.



Na straně poptávky hrála prim spotřeba domácností, podpořená snižující se nezaměstnaností a rychlejším růstem mezd. Na druhou stranu rychle rostoucí inflace začala postupně ukrajovat z růstu nominálních výdělků významnější část. Vedle spotřeby podpořil růst ekonomiky i export, jehož výsledky jsou těsně spojeny s vývojem zpracovatelského průmyslu.



Loňský rok ukázal, že ekonomice stále chybějí investice. Po krátkém investičním boomu v roce 2015 se nepodařilo restartovat investiční aktivitu především veřejného sektoru, a to dostupným a levným penězům navzdory. Soukromý sektor zase stál před problémem rozjezdu většího množství stavebních projektů na bydlení. Výsledkem je tak neuspokojená poptávka a o to rychlejší růst cen nemovitostí na realitním trhu.



Předpokládáme, že výsledky české ekonomiky v letošním roce budou velmi podobné těm loňským. Kritickým faktorem zůstává, zda začnou opět růst investice, a samozřejmě i rychlost, s jakou porostou mzdy. Jsou to dva faktory, které spolu úzce souvisí. Podle průzkumů mezi firmami je chuť investovat zejména do strojního vybavení vysoká, avšak stále větším problémem se stává nedostatek vhodných pracovníků. Od veřejných investic si toho zatím příliš neslibujeme. Předpokládáme proto, že v letošním roce česká ekonomika poroste přibližně o 2,4 %.

