Rozbřesk: Střední Evropa růstově srovnala krok nad 2 %

Středoevropské ekonomiky budou dnes po ránu reportovat výsledky růstu HDP za poslední kvartál minulého roku. Po delší době by z nich mělo vyplynout, že region srovnal krok na tempo meziroční růstu 2-2,5 %.



Jak pro maďarskou ekonomiku, tak zejména pro polskou ekonomiku se růst těsně nad úrovní 2 % může zdát být lehkým zklamáním, avšak data o průmyslové či stavební výrobě v Maďarsku či již známé číslo růstu HDP za celý rok 2016 v Polsku indikovaly, že ekonomika v meziročním srovnání lepší výsledky v uplynulém kvartálu nevyrobila. Nicméně mezikvartálně by polský i maďarský růst měl zrychlit.



Pokud jde konkrétně o ČR tak po slabším třetím čtvrtletí nabral ekonomický růst rovněž na síle (tedy v mezikvartálním srovnání). Hlavní zásluhu na tom nejspíše měl na straně nabídky zpracovatelský průmysl, na straně poptávky spotřeba domácností. Určitou roli mohl sehrát i nárazově vyšší výběr DPH a spotřební daně z titulu zavedení EET, respektive předzásobení se obchodníků tabákovými výrobky. Ani tento výsledek ovšem nezmění očekávaný růst za loňský a letošní rok.



Se zveřejněním předběžných výsledků růstu HDP za minulý kvartál obdržíme i výsledky růstu střední Evropy za celý uplynulý rok. Ve srovnání s velmi úspěšným rokem 2015 by měl růst v roce 2016 zpomalit, byť všechny středoevropské ekonomiky by měly v růstu překonat jak eurozónu, tak Německo (byť v případě Maďarska jen těsně). Podobné srovnání nepochybně opět oživí úvahy o tzv. reálné konvergenci (střední Evropy k Západu) - tedy teoretickém konceptu, který v myslích mnoha ekonomů, institucích a politiků, kdysi reprezentoval fenomén dohánění životní úrovně vyspělejších zemí.

FOREX

Region

Polská inflace za leden podle předběžných odhadů vzrostla na 1,8 % meziročně, což je mírně vyšší číslo, než se kterým počítá trh. Zrychlení růstu cen je přitom jedním z faktorů, které v poslední době patrně pomáhají zlotému (i když ten včera až do zveřejnění inflačních čísel oslaboval). Dva členové Výboru pro měnovou politiku (Zyzynski a Kropiwnicki) nicméně z akcelerace inflace podle aktuálních komentářů nervózní nejsou. To je i v souladu s vyzněním posledního zasedání NBP.



Dnešní den je v regionu zejména ve znamení HDP. Budou totiž zveřejněny první odhady růstu ekonomik za poslední kvartál. V Maďarsku bude kromě toho zveřejněna i lednová inflace (připomeňme, že v regionu překvapovala vesměs směrem vzhůru).



EUR/USD/GBP

Dolar včera posiloval, takže měnový pár EUR/USD se přiblížil k hranici 1,06. Jedním z důvodů mohly být sázky trhů na to, že šéfka Fedu J. Yellenová dnes a zítra v americkém Kongresu naznačí něco ohledně (možného) březnového zvýšení úroků Fedu. My takovou možnost nevylučujeme, byť by vystoupení Yellenové mělo být spíše neutrálního charakteru. Na druhou stranu silná data a relativně vysoká inflace (dnes bude výrobní, zítra spotřebitelská) by Yellenové neměla dovolit příliš měkké vystoupení. Jinak za zajímavé (a pro společnou měnu nebezpečné) považujeme to, že euru včera nijak zásadně nepomohlo utažení kreditních spreadů uvnitř eurozóny.