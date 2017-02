Kdo spekuluje na posílení koruny ? 2 hlavní skupiny a jak je rozeznat

Jedna z hlavních otázek pro tuto chvíli je, kdo posílá do ČR spekulativní peníze. S kolegy se přikláníme k tomu, že v tuto chvíli jsou s ohledem na situaci v ČR dva typy zahraničních investorů. První skupina si dělá komplexnější obrázek o situaci tady, čte analýzy, vyhodnocuje možnou nabídku a poptávku po české měně po exitu. My předpokládáme, že tato skupina sem již moc penež neposílá, protože si uvědomují, že koruna je silně překoupená. Případně sem posílají peníze s tím, že bude potřeba delší časový horizont (klidně i několik čtvrtletí či let), než se jim investice vyplatí.

Druhá skupina jsou dle nás spekulanti, kteří možná mají ne zcela přesný obrázek toho, co se tu děje, a mohou sem posílat peníze na základě spíše svých subjektivních očekávání. Tato skupina se ale po exitu může spálit nejvíc, protože to jsou pravděpodobně krátkodobé investice. A s každým dalším přílivem spekulativního kapitálu platí, že je menší šance na posílení koruny, protože tahle druhá skupina bude po exitu koruny prodávat a vracet se do eur, a tím tlačit na oslabení kurzu. Čím větší objem to bude, tím čekejme menší posílení či dokonce oslabení kurzu.

Dá se ale čekat, že ta první skupina investorů, která si je vědoma aktuální výrazné překoupenosti koruny, se bude nějak snažit zvrátit možná rizika. Jedna z možností je to, že budou psát analýzy o tom, že koruna bude po exitu výrazně posilovat a tímto se budou snažit přesvědčit tu druhou skupinu spekulantů, že by měli kupovat koruny. Samozřejmě od té první skupiny, která by si tím vyřešila možný problém.



Jiří Polanský