Německý export byl loni rekordní a těží z toho i české firmy

N ěmecký export dosáhl v uplynulém roce 1,21 bilionu eur, což je již třetí rok za sebou rekordní číslo a meziroční nárůst o 1,2%.

„Růst německého exportu je pozitivní signál i dovnitř české ekonomiky. Řada českých podniků přes Německo vyváží i do třetích zemí. Například export do Číny přes Německo je vyšší než přímý tuzemský export,“ konstatuje Adam Jareš, ředitel německého zastoupení CzechTrade v Düsseldorfu, a dodává: „Aktuálním příkladem je tradiční český výrobce pneumatického a příklepného nářadí, firma PERMON z Křivoklátu, která jedná s německým distributorem o exportu do Saudské Arábie, Koreje a Uzbekistánu.“

Český export do Německa se meziročně zvýšil o 3 procenta. Loni tam zamířilo zboží za 1,29 bilionu korun, což představuje 32 procent českého vývozu. Agentura CzechTrade vloni podpořila při vývozu na německý trh 259 tuzemských firem.