Ropy a plynu se našlo nejméně za 60 let. Budeme závislejší na zdrojích z břidlic?

Ceny ropy sice loni rostly, pro ropný a plynárenský průzkum ale uplynulý rok tak úspěšný nebyl. Nových polí se v obou případech našlo nejméně za posledních šest desítek let. Útlum by mohl signalizovat, že svět by mohl být v budoucnu závislejší na břidličné ropě a dalších takzvaně nekonvenčních zdrojích.

Data společnosti IHS Markit ukázala, že celosvětově bylo loni objeveno jenom 174 ložisek ropy a zemního plynu. Pro srovnání, do roku 2013 bylo výsledkem hledání nových ložisek v průměru 400 až 500 nálezů ročně.

Menší počet nově nalezených ložisek ropy a plynu by mohl znamenat, že nabídka na trzích bude v příštím desetiletí omezenější. Přerod průzkumného vrtu v těžební je totiž dlouhodobějším procesem. Může trvat pět i sedm let, než v něm může začít těžba, napsal list Financial Times.

Ropný a plynárenský průzkum nemá na růžích ustláno už nějakou dobu. Na 60letá minima klesl počet nově objevených ložisek už předloni. Loňský rok obrat nepřinesl, nalezena byla ložiska se zhruba 8,2 miliardy barelů ekvivalentu ropy a plynu. Oba největší nálezy roku 2016 se nacházejí v USA: jsou jimi ložisko u severního pobřeží Aljašky a pevninský nález rovněž na Aljašce, které by mohly obsahovat vytěžitelné zásoby odpovídající až čtyřem miliardám barelů, respektive 300 milionům barelů ropy.

Co za tímto zpomalením hledat? Jsou to jednak škrty ve výdajích ropných společností, které se po kolapsu cen ropy a plynu snaží od roku 2014 držet nad vodou. Dalším důvodem je strukturální změna v odvětví, které se obrací k pevninským zdrojům z břidličných formací a dalším podobným nalezištím především v Severní Americe. K problémům se přidává i fakt, že velká pole je stále obtížnější najít.

O útlumu vrtných prací však minimálně v USA nelze v poslední době mluvit. Nejnovější data společnost Baker Hughes ukázala, že vrtná aktivita v zemi rostla nejrychleji od října 2015. Počet aktivních vrtů zaměřených na průzkum, vývoj a těžbu ropy nebo zemního plynu dosáhl minulý týden počtu 741, což je o zhruba 37 procent víc než před rokem. Jejich rozložení a strukturu ukazuje následující graf. V celé Severní Americe jich bylo 1 093, čili o 43 procent více než před rokem.

Právě tato data trh s ropou velmi pozorně sleduje; snaží se vyčíst, do jaké míry by potenciálně vyšší produkce v USA mohla zastavit zotavení v cenách ropy. Ty se od začátku ledna, kdy státy z kartelu OPEC začaly se spřátelenými těžaři koordinovaně omezovat ropnou produkci, pohybují nad 50 dolary za barel. Dnes dopoledne severomořský Brent i americká lehká ropa WTI ztrácely shodně zhruba 0,5 procenta na barel.

Analytická společnost Wood Mackenzie předpokládá pro letošní rok mírné zotavení v průzkumu. Zatímco loni bylo vyhloubeno 430 vrtů, letos by to mohlo být minimálně o 70 víc. Vrtné práce v konvenčním průzkumu chtějí letos některé ropné společnosti zintenzivnit, plány v tomto směru má na příklad norský Statoil.

