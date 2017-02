Řecko opět na scéně

Podobně negativní zprávy přináší i bankovní sektor, který je doslova zahlcen špatnými úvěry (NPL - non performing loan), což výrazně omezuje (podobně jako v případě Itálie) ekonomický růst, jelikož banky nemohou úvěrovat. Cena nemovitostí klesla na polovinu. Rostoucí daňové zatížení, pokles bohatství a vyplácených penzí se negativně odrazily na disponibilním důchodě domácností, a tudíž i na spotřebě.

Míra nezaměstnanosti zůstává nad 20 % (listopad 2016 23%) a klesá jen velice pomalu. Míra nezaměstnanosti v kategorii 15-24 je pak dokonce skoro dvojnásobná. Není proto divu, že míra extrémní chudoby dosahuje alarmujících 15%. Nepříznivý vývoj na trhu práce pak několik let v řadě tlačil na pokles mezd (i když poslední data vzbuzují mírný optimismus). Nedostatek pracovních příležitostí, jež se týká především venkovských oblastí, nutí především mladé lidi k přesunu do větších měst.

Politická situace

Populistická Koalice krajní levice (Syriza) vedená Alexisem Tsiprasem toho naslibovala hodně. Svým voličům nabídla vizi, ve které se Řecko dokáže dohodnout se svými věřiteli, aniž by muselo podstoupit bolestivé reformy. Teď ji ale její předvolební sliby dohnaly. Snažila se totiž vyhnout politickým nákladům spojeným s reformami a oddalovala nutné změny. Tím ale nejen prodloužila utrpení Řeků, ale také přišla i o přízeň svých volič. Místo aby snížila mzdy a benefity pracovníků ve veřejném sektoru (své voličské základně) na odpovídající úroveň vůči platům v soukromém sektoru, tak se vydala cestou vyšších daní a nižších penzí. Průzkumy ukazují, že 8 z 10 Řeků je nespokojeno se svou vládou. Kdyby se dnes nebo v blízké budoucnosti konaly předčasné volby, což nelze vyloučit (průměrná životnost vlády po roce 2009 činí necelé dva roky), tak by Syriza jednoznačně prohrála se středově-pravicovou Novou demokracií, která je teď v opozici. Navíc se chystá nová vlna daní zaměřená především na spotřební zboží, pohonné hmoty, alkohol a tabák, což Syrize na popularitě rozhodně nepřidá.

Proč je otázka Řecka zase aktuální?

Háček je ale v tom, že každá strana má odlišnou představu, jak by měl reformní balíček vypadat. A aby toho nebylo málo, tak MMF v úterý vydal nový report analyzující situaci v Řecku. Možná i proto, že MMF ze začátku krize podcenil rozsah a hloubku řeckých problémů, tak současné hodnocení situace nevyznívá pro Řecko vůbec pozitivně. Zpráva uvádí, že výše dluhu je dlouhodobě neudržitelná a růstové vyhlídky ne příliš příznivé. Evropské země v čele s Francií a Německem to ale nevidí tak černě a kritizují MMF, že zbytečně vytváří prostor pro hrozbu sebenaplňujícího se proroctví. To jednoduše řečeno znamená, že i kdyby situace nebyla ve skutečnosti tak špatná, jak popisuje zpráva, tak investoři ovlivnění Mezinárodním měnovým fondem se mohou rozhodnout, že je, což by se následně negativně promítlo do řecké ekonomiky (nedostatek likvidity, vyšší náklady na obsluhu dluhu atd.). Třešničkou na dortu jsou pak holandské volby, které se konají 15. března a které svým načasováním významně omezují politický prostor na uzavření dohody (poslední jednání ministrů financí eurozóny před samotnými volbami je totiž již 20. února). 2

Na čem se tedy musí dohodnout?