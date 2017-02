Commerzbank: Koruna začne posilovat od poloviny roku, dostane se na 25 korun za euro

Zvýšili jsme náš inflační cíl pro českou ekonomiku a nyní očekáváme, že inflace se v roce 2017 bude namísto 1,1 % pohybovat na 2 %. Vedl nás k tomu aktuální vývoj a je pravděpodobné, že celková inflace se v následujících čtvrtletích dostane nad cíl centrální banky ve výši 2 %. Mnozí mohou takový vývoj vnímat jako cyklický jev, i přesto ale není důvod, aby ČNB oddalovala ukončení současného kurzového režimu. Podle našeho názoru tak přestane bránit posilování koruny někdy v polovině letošního roku. Následně očekáváme, že koruna k euru v dalších čtvrtletích výrazně posílí, píše ve své analýze Commerzbank.



Ke změně našich projekcí došlo zejména kvůli vyšším cenám komodit a také poněkud optimističtějšímu vývoji v německé ekonomice. K akceleraci inflace tak dochází v celém regionu a příčinou jsou právě ceny komodit a energií. Výhled na přestřelení inflačního cíle může ortodoxní centrální banku, jakou ČNB je, znervózňovat. Proto se ČNB snaží zabránit jakýmkoliv překvapením tím, že nyní explicitně hovoří o tom, že očekává inflaci ve výši 2,4 %. Tím si připravuje cestu k tomu, aby mohla začít tvrdit, že dosažení inflačního cíle je dlouhodobě udržitelné. Ve světle těchto projekcí je také těžko udržitelná její současná kurzová politika a jak bylo uvedeno, podle nás dojde k její změně někdy v polovině roku. Očekáváme, že kurz koruny se pak bude v následujících čtvrtletích pohybovat směrem k 25 korunám za euro.





Pravděpodobnost, že koruna začne posilovat, je vysoká a to samo o sobě sníží tlaky na růst inflace . Tím posledním, co by ČNB ráda viděla, by ale byla změna kurzového režimu a následný pokles inflace zpět pod cíl banky. V tuto chvíli jsou ale tahounem inflace zejména ceny komodit, současný kurzový režim inflaci neovlivňuje, protože je statický. Nicméně jeho opuštění by mohlo vyvolat zmíněné negativní inflační tlaky. Právě proto bylo podle nás opuštění současného kurzového režimu nepravděpodobné v době, kdy byla očekávaná inflace pro letošní rok nízko. Jak ale bylo popsáno výše, tato situace se nyní změnila. ČNB slibuje, že po změně režimu zabrání prudkému posílení koruny . Po určitou dobu mohou její verbální intervence skutečně fungovat, ale je faktem, že před zavedením současného režimu koruna dlouhodobě posilovala. ČNB pak musela na obranu kurzové hranice na úrovni 27 korun za euro masivně intervenovat – její intervence za celý minulý rok dosáhly více než 9 miliard eur . To jasně ukazuje, že trend k posilování tu je stále přítomen.Tendence k posilování tu bude i v polovině letošního roku. Úrokový diferenciál mezi eurozónou a Českou republikou zůstane na stejné úrovni jako nyní. ČNB by se sice mohla teoreticky rozhodnout, že posune sazby do záporu, ovšem takový krok by byl ve světle přestřelující inflace těžko ospravedlnitelný. Pokud by tedy chtěla skutečně dodržet své slovo a nenechat korunu posílit, musela by provádět ad hoc intervence. Taková politika by ale byla chaotická a nákladná. Proto předpokládáme, že ČNB využije vyšší inflace a smíří se s postupným posilováním koruny.