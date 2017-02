Proč se při investování do akcií nevyplatí ignorovat forex

Má smysl investovat do zahraničních akcií? To je milionová otázka. Český investor to má vzhledem k velikosti českého trhu jednoduché - pokud chce při sestavování portfolia alespoň nějakou možnost volby, na pražské burze brzy narazí na zeď. Ale co jeho americký kolega?

Investoři v USA to mají složitější. Tamní akciový trh nabízí de facto vše, co člověk hledá. Přesto jedna ze základních investičních pouček říká, že diverzifikace by neměla jít pouze napříč sektory, ale i regiony. Ale investujte do něčeho, co vám nenabídne ani zdaleka takové výnosy jako to, co vám leží přímo pod nohama.

Široký americký index Wilshire 5000 Total Return investorům od roku 2008 vynesl v průměru více než sedm procent ročně, zatímco index světových akcií s vyloučením Spojených států MSCI World ex-USA každý rok v průměru klesl o 0,22 %. Velká část investorů v Americe si tuto nerovnováhu vyložila jasně a zahraničních akcií se jednoduše zbavila. Jonathan Clements, který stojí za portálem HumbleDollar, ale před takovým chováním varuje. A k ruce si bere silné argumenty.

Poměr výkonnosti indexů Wilshire 5000 Total Return a MSCI World ex-USA

Clements upozorňuje, že necelé desetiletí je krátká doba na to, abychom si mohli udělat jasný obrázek. V horizontu posledních devíti desetiletí americkým investorům vynášely zahraniční akcie v průměru 7,9 % a S&P 500 zhruba 9,8 % ročně. Ani toto číslo ale není přesné. Rozdíl mezi výkonností akcií obchodovaných v USA a v zahraničí byl totiž ve 40. letech 20. století výrazně ovlivněn druhou světovou válkou, která těžce dopadla na evropské ekonomiky, a v 90. letech internetovou bublinou, jež vyhnala ceny technologických titulů v USA nesmyslně vysoko. Ve 40. letech byla výkonnost evropských akcií ve srovnání s těmi americkými slabší každý rok v průměru o 13,9 procentního bodu a v 90. letech o 11,1 procentního bodu.

Když z burzovních statistik abnormální 40. a 90. léta 20. století vyloučíme, vypadá srovnání burz ve Spojených státech a ve zbytku světa jinak. Akcie v USA překonaly výkonnost zahraničních burz jen v 60. letech. Lawrence Hamtil z poradenské společnosti Fortune Financial Advisors navíc vysvětluje, že nadvýkonnost amerických akcií je ve většině případů dána především vývojem kurzu dolaru k dalším významným světovým měnám.

Poměr výkonnosti indexů Wilshire 5000 Total Return a MSCI World ex-USA vs. dolarový index

Většina amerických investorů do zahraničních akcií neinvestuje přímo na zahraničních trzích, ale volí takzvané ADR (American Depositary Receipt) reprezentující akcie neamerických podniků, s nimiž se volně obchoduje na burzách v USA. ADR vydává depozitní banka a mohou reprezentovat zlomek podílu, celý podíl nebo vícenásobný podíl na zahraniční akcii. Z pohledu amerických investorů je předností ADR to, že si díky nim mohou snadno koupit zahraniční tituly bez rizik spojených s mezinárodní transakcí.

ADR se v USA stejně jako americké tituly obchodují v dolarech a v dolarech vyplácejí dividendy. Tržní ceny ADR se tak neodvíjejí pouze od vývoje cen jimi zastoupených titulů na domácích trzích, ale i od vývoje kurzu amerického dolaru k měně, v níž se titul primárně obchoduje. Výsledek je zřejmý. Koupí-li si investor v USA prostřednictvím ADR například akcie německé automobilky BMW a sejde se růst titulu na frankfurtské burze s oslabováním dolaru k euru, bude jeho zisk součtem obou těchto faktorů. Bude-li naopak dolar k euru posilovat, musí o tento efekt americký investor svůj celkový zisk ponížit.

Posilování dolaru tak při podobné výkonnosti amerických akciových indexů a zahraničních akciových benchmarků stlačuje celkové zisky (po měnové konverzi) amerických investorů z držení zahraničních titulů prostřednictvím ADR pod zisky z investování do domácích titulů. Obrácený vztah logicky funguje při oslabování dolaru. To ilustruje graf, který srovnává vývoj dolarového indexu s poměrem výkonnosti benchmarků MSCI World ex-USA a Wilshire 5000 Total Return.

Poměr výkonnosti indexů MSCI World ex-USA a Wilshire 5000 Total Return vs. dolarový index

Jinými slovy, negativní korelace mezi výkonností zahraničních akcií a kurzem domácí měny není překážka, ale výhoda. Investoři jen musejí pochopit, že tak jako vše procházejí i měny cykly, čemuž je potřeba celkovou skladbu portfolia přizpůsobit. A své si v tom nakonec najdou i čeští investoři. Vždyť odpočítávání posilování koruny očekávaného po konci intervenčního režimu ČNB již běží.

