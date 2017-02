Dividendy převálcovaly prosincový běžný účet

Běžný účet platební bilance skončil v prosinci s výrazným schodkem přesahujícím 22 miliard korun v důsledku vysokého odlivu dividend v rozsahu 28 miliard korun. Je to docela překvapivý výsledek, protože investoři si své zisky vybírají v průběhu takzvané dividendové sezóny a obvykle v posledním měsíci roku už žádné velké podíly na ziscích do zahraničí nesměřují.



Za celý rok 2016 vykázal běžný účet platební bilance přebytek ve výši 73,6 miliardy korun. Je to prozatím nejlepší výsledek v historii ČR a odpovídá zhruba 1,6 % HDP. Zásluhu na něm měl především pozitivní trend obchodní bilance a bilance služeb. Zahraniční obchod se zbožím a službami tak dokázal vykrýt rostoucí odliv dividend z ČR, který byl v loňském roce nejspíš rovněž rekordní.



Výnosy z přímých zahraničních investic loni dosáhly 362 mld. korun, zatímco o rok dříve to bylo o zhruba 16 mld. méně. Ostatně zhodnocení nad hranicí 300 mld. ročně už PZI dosáhly počtvrté za sebou. Vzhledem k celkovému objemu PZI v ČR, který dosáhl na konci třetího čtvrtletí loňského roku zhruba 3,5 bilionů korun, přesáhl loňský výnos z PZI v ČR pro investory 10 %.



Menší část z loňských výnosů, které mimochodem představují cca 7,6 % HDP, nesměřuje přímo do zahraničí a zůstává zde ve formě reinvestic. Loni se podle odhadů ČNB jednalo o zhruba 100 mld. korun a šlo vlastně o největší část přímých investic v ČR. Znamená to, že nových PZI byla tentokrát jen vlastně jen menšina.



Kromě PZI stojí na finančním účtu ještě za pozornost výrazný příliv portfolio investic. Zájem investorů o české státní dluhopisy podporuje očekávaný exit z kurzového systému. Část z nově natištěných korun, které získají zahraniční „spekulanti“ totiž stále směřuje do státních dluhopisů. A těch aktuálně drží nerezidenti rekordní množství (cca 1/3).



Očekáváme, že v letošním roce běžný účet platební bilance skončí přebytkem cca 1,5 % HDP. Přebytek zahraničního obchodu se už příliš zvyšovat nebude v důsledku rostoucích cen komodit a odliv dividend nejspíše opět vzroste v důsledku zvyšující se ziskovosti nefinančních podniků v ČR.







