PMČR: Ceny cigaret by měly růst od dubna rychleji

Kamil Provazník z Imperial Tobacco uvedl pro Právo, že ceny cigaret by měly růst rychlejším tempem od dubna, než bylo dříve očekáváno například ministerstvem financí. Důvodem by mělo být dodatečné navýšení cen pro pokrytí nákladů na balení. Jen připomínáme, že od loňska musí každé balení cigaret mít zvětšený odstrašující obrázek jako součást strategie boje proti kouření. Rychlejší růst cen by byl pro tabákové společnosti příznivý, pokud by dovolil zvýšit i marže. Skutečný dopad bude znám až po zveřejnění výsledků za 2Q17 (očekáváme srpen).