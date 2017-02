Evropská ekonomika se zvedá, o budoucnosti eura ale rozhodne letošní volební rok

Ekonom ING Carsten Brzeski tvrdí, že „ekonomický růst na vítězství nad populismem nestačí“. I tak je ale faktem, že přes všechnu nejistotu spojenou s brexitem a politikou Donalda Trumpa prochází evropská ekonomika oživením. V roce 2016 tempo jejího růstu pravděpodobně mírně převýšilo tempo růstu americké ekonomiky , protože podle odhadů rostla eurozóna o 1,7 %, zatímco Spojené státy o 1,6 %. Některé z nejrychleji rostoucích vyspělých ekonomik na světě najdeme v Evropě a patří mezi ně Španělsko, které rostlo o 3,2 %. Německý růst zrychlil na 1,9 %.Erik Nielsen z UniCredit je podle svých slov překvapen tím, jak v Evropě i přes popsaný pozitivní ekonomický vývoj stále panuje negativní nálada a za možnou příčinu považuje i „alternativní fakta“. Očekává, že kvůli hluboké skepsi bude nějaký čas trvat, než lidé v Evropě začnou vnímat, že přišlo ekonomické oživení. V Evropě také bohužel není žádný politik, který by byl zastáncem měnové unie a zároveň by byl schopen výrazněji ovlivňovat nálady voličů.Mario Draghi, který stojí v čele ECB a kterému bývá připisován úspěšný zásah proti pádu eurozóny do deflační pasti, začal teprve nedávno hovořit o přínosech eurozóny a EU. Ve svém projevu k desátému výročí zavedení eura řekl, že „podle některých odhadů by bez evropské poválečné integrace byl nyní produkt na hlavu v zemích EU možná jen pětinový“. K tomu v reakci na opakující se diskuse o zániku eura dodal, že proces přijetí společné měny je „nevratný“.Holger Schmieding z Berenberg Bank se domnívá, že negativní postoje voličů v Evropě ovlivňuje pokračující vysoká nezaměstnanost a fiskální konsolidace, která byla nutná po finanční krizi a která se hluboce vryla do paměti lidí. Během krize bylo také běžné, že politici v jednotlivých zemích vinili ze všeho negativního Brusel a evropské instituce. Takové postoje se však nyní vracejí ve formě rostoucí popularity populistů, kteří požadují odchod z eurozóny a EU. Philippe Gudin z banky Barclays se tak domnívá, že „až skončí letošní volební rok, buď dojde k posílení Evropy , nebo k jejímu rozpadu“.(Zdroj. Politico)