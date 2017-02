Nový občanský zákoník má za sebou první novelu. Podívejte se, co přináší

Ihned po přijetí nového občanského zákoníku se v praxi začaly vyskytovat problémy s udělováním plných mocí ve zvláštní formě, která odpovídala formě právního jednání, ke kterému byl zmocněnec zmocněn (jednání ve formě notářského zápisu a plná moc udělená k tomuto jednání také ve formě notářského zápisu). Praxe tuto nejistotu řešila tak, že notáři připravovali plné moci ve formě notářských zápisů. Někteří podnikatelé riskovali a nechávali své podpisy na plné moci „pouze“ úředně ověřit. Koncem roku 2014 v této věci judikoval i Nejvyšší soud - pravda, byl za své rozhodnutí i kritizován – a to tak, že v případě požadavku jednání ve formě notářského zápisu postačí plná moc, ze které jasně plyne, kdo ji udělil; postačí tedy „pouze“ s úředně ověřeným podpisem.

Tento stav interpretace a provizorních řešení nyní končí a zákonodárce postavil na jisto i znění zákona, přičemž za svůj přijal postoj Nejvyššího soudu. Nyní je tedy situace řešena tak, že vyžaduje-li se pro právní jednání forma veřejné listiny, postačí, bude-li plná moc k tomuto právnímu jednání udělena v písemné formě s úředně ověřeným podpisem.

Ustanovení nabývá účinnosti 60 dnů po vyhlášení novely, tedy 28. února 2017.

Předkupní právo spoluvlastníků

V novém občanském zákoníku se od 1. 1. 2014 omezovalo zákonné předkupní právo spoluvlastníků jen na případy, kdy bylo spoluvlastnictví založeno takovým způsobem, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit (prostřednictvím dohody; spoluvlastnictví tedy vzniklo např. děděním či rozhodnutím soudu), a některý z nich chtěl převést svůj podíl, tak měli ostatní spoluvlastníci k tomuto podílu po dobu šesti měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví předkupní právo, ledaže spoluvlastník podíl převáděl jinému spoluvlastníku nebo svému manželu, sourozenci či příbuznému v řadě přímé. Neujednali-li si spoluvlastníci, jak předkupní právo vykonají, měli mít právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.

Zákonodárce se nicméně rozhodl pro návrat k předrekodifikační tradici, avšak zúžené jen na věci nemovité. Nově tedy bude platit, že převádí-li někdo spoluvlastnický podíl na nemovité věci, mají ostatní spoluvlastníci předkupní právo, ledaže by šlo o převod osobě blízké. Předkupní právo se vztahuje i na bezúplatné převody podílu. V takovém případě jsou spoluvlastníci povinni zaplatit cenu obvyklou. V případě, že se spoluvlastníci o výkonu předkupního práva nedohodnou, má každý z nich právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti svých podílů. Spoluvlastník se podle staronové úpravy může vzdát předkupního práva, a to i s účinky pro své právní nástupce. Nicméně, šlo-li by o nemovitou věc zapsanou do veřejného seznamu (tedy katastru nemovitostí), vzdání se předkupního práva bude nutné do něj zapsat. Tato novinka nabývá účinnosti dne 1. ledna 2018. Novela samozřejmě přinesla i další novinky, které rozebereme v dalších příspěvcích.