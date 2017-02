Eurostat: Češi pijí jako Estonci, ti u toho však jsou lépe oblečení

Evropský statistický úřad Eurostat přišel s přehlednou grafikou, kde ukazuje, jak domácnosti v jednotlivých zemích unijní osmadvacítky utrácejí za různé zboží a služby. Statistika odráží ceny produktů a služeb, stejně jako národní preference.

Jak si tedy vedla Česká republika? Téměř na špičce jsme v útratě za alkohol a tabákové výrobky. Domácnost za ně utratí až 8,4 procenta svých příjmů a před námi je jen Estonsko, kde utratí o čtyři desetiny procenta více. Hned za námi jsou Lucembursko, Maďarsko a Lotyšsko a unijní průměr činí 4 procenta. Úplně na dně této statistiky je Nizozemsko, kde mají domácnosti kromě alkoholu a tabáku přístup i k různým legálně přístupným rekreačním drogám. Druhou zemí odspoda je pořádkumilovné Německo.





Who spends most on clothes in the EU? #ESTATspotlight https://t.co/8inq8o9LLQ pic.twitter.com/PNjtX5AR6K