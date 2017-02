Lednová trifekta potvrzena. Vystřelí S&P 500 na 2 800 bodů?

Americký akciový index S&P 500 se může do konce letošního roku dostat až na hladinu 2 800 bodů. Tedy v případě, že dokáže na takzvanou lednovou trifektu navázat stejně jako v předchozích letech, kdy nastala.

Takzvaná lednová trifekta je naplněna, proběhne-li na Wall Street Santa Claus rally (akcie v úhrnu za posledních pět dní starého a první dva dny nového roku zdraží) a současně akcie skončí v plusu jak za prvních pět dní nového roku, tak za celý leden.

Statistiky sahající do roku 1950 ukazují, že americké akcie v roce, kdy je takzvaná lednová trifekta splněna, posílí v průměru o bezmála 18 %. A v prvním roce s novým prezidentem USA bývá růst ještě výraznější, když za 12 měsíců dosahuje téměř 25 %.

S&P 500 - vývoj při lednové trifektě a v povolebních letech (při lednové trifektě)

"K naplnění lednové trifekty nedochází příliš často. Naposledy se tak stalo v roce 2013," upozorňuje Ryan Detrick, stratég z LPL Financial. Od roku 1950 se tak ale stalo již pětadvacetkrát. Letos lednová trifekta splněna byla, výkonnost S&P 500 ale byla na začátku roku slabší, takže by index musel v dalších měsících zabrat, aby statistiky vyrovnal.

Velké naděje aktuálně investoři vkládají do nového amerického prezidenta. A je pravdou, že změna hlavy americké federace má historicky na dění na Wall Street mimořádný vliv. "Když akcie zakončí leden během prvního roku s novým prezidentem v plusu, pohybuje se šance na to, že v zelených číslech skončí i za celý rok, těsně pod 77 %. Průměrný celoroční zisk je pak asi 13,5 %," říká Stephen Suttmeier, analytik z Bank of America Merrill Lynch.

Lednový vývoj S&P 500 (1928-2016, celkem a v prvním roce s novým prezidentem USA)

Ne všichni jsou ale bezbřehými optimisty. Andrew Adams, stratég z Raymond James, varuje, že sázet výhradně na sezónní vzorce vývoje cen akcií není nejlepší nápad. "Každý trh se s časem mění a je potřeba brát v potaz vícero faktorů," upozorňuje. To platí tím více, že se potvrzuje jen obtížná předvídatelnost kroků Donalda Trumpa ve funkci prezidenta.

Aktuálně jsou navíc na Wall Street cítit i obavy z poměrně vysokých valuací. Adamsův výhled je nicméně nadále pozitivní. Stratég říká, že každá korekce může být vhodnou příležitostí k nákupu. Varuje tak už před pouhou domněnkou, že jsou americké akcie levné a mohou hladce a bez obav pokračovat v cestě výše.

