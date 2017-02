Wall Street končí týden na nových maximech !

Americké akcie v pátek prošly zelenou seancí a opět posunuly svá historická maxima. Prezident Trump včera uvedl, že v blízké době oznámí svůj plán na snížení daní. A to je přesně to, co chtěli investoři slyšet.



Dow Jones Industrial Average přidal půl procenta, S&P500 posílil o 0,4% a technologický Nasdaq Composite zpevnil o 0,4%. Index volatility VIX kosmeticky klesl. Sektorově se nejvíce dařilo těžařům (+0,9 %) a energetikům (+0,7%).



Dolar mírně posílil na 1,0643 USD/EUR. Zlato bez výraznější změny zakončilo obchodování u 1232 USD/unci. Ropa posílila o 1,6% na 53,85 USD/barel.



Aon spolu s výsledky hospodaření oznámil, že prodá některé své platformy Blackstonu za 4,8 mld. USD. Titul posílil o 0,4%.



Sears po oznámení několika úsporných opatření vystřelil o 26% !



Activision Blizzard po vynikajících výsledcích za 4. kvartál posílil o 18,9%.



NVIDIA naopak 2,4% ztratila.