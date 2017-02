Summary: L'Oreal, Activision Blizzard, ArcellorMittal, NVIDIA

Evropa:



L’Oreal



Výrobce kosmetiky v uplynulém pololetí zaknihoval tržby ve výši 12,9 mld. EUR, což značí klidný +4 % YoY růst v souladu s tržním konsensem. Provozní zisk se navýšil o 10 % YoY na 2,16 mld. EUR, nicméně byly to nakonec až výnosy z finančních investic, které pomohly čistému zisku na akcii překonat predikce (2,87 EUR proti 2,77 EUR). Posílení tržeb pomohly segmenty Consumer Products (+3% YoY na 5,8 mld. EUR) a Luxury Products (+9 % YoY na 4,1 mld. EUR). The Body Shop, síť prodejen tzv. etické kosmetiky, nadále vykazuje stagnující prodeje a její tržby klesly o 6 % YoY na 520 mil. EUR. Management dle vyjádření zvažuje všechny strategické možnosti týkající se vlastnictví této značky, do budoucna se tedy rýsuje potenciální divestice. Akcie L’Oreal dnes ubírají na ceně 2 %.



USA:



Activision Blizzard (Krátkodobé tipy)



Výsledky vývojáře počítačových her předčily očekávání ve všech liniích výkazu zisku a ztráty. Tržby na úrovni 2,45 mld. USD (+16 % YoY) při tržním konsensu 2,36 mld. USD byly provázeny 10% YoY růstem provozního zisku na 920 mil. USD. Této metrice nahrává fakt, že většina herního obsahu se dnes distribuuje v digitální podobě (72 % tržeb, +18 p.b. YoY), která s sebou nese vyšší provozní marži. Výsledkem byl čistý zisk po přepočtení na akcii (včetně jednorázových položek) posílený o téměř 11 % YoY a usazený na 0,92 USD při konsensu 0,73 USD. Volný cashflow ve výši 822 mil. USD ubral meziročně 22 %, čistý dluh se mezikvartálně podařilo srazit o 0,77 mld. USD na 1,67 mld. USD a jeho násobek k ukazateli EBITDA je v současnosti 0,7x (3Q16: 1,2x).



Jednotlivé herní tituly vykazují solidní provozní metriky. Monthly active users (aktivní uživatelé za měsíc) v divizi Blizzard dosáhla 41 mil., což představuje rekordní číslo pro 4. kvartál. I ostře sledovaná divize Activision, jejíž nový herní titul Call of Duty: Infinite Warfare se nesetkal s prodejním a kritickým úspěchem svých předchůdců, se udržela na stabilních 51 mil. U titulů jež vyšli v minulém kvartálu jako Overwatch a World of Warcraft: Legion se nadále daří držet hráčskou základnu. Tržby dle jednotlivých divizí jsou následující: Activision 1,2 mld. USD, Blizzard 0,7 mld. USD, King (mobilní platformy) 0,4 mld. USD.



V předešlém kvartálu Activision Blizzard oznámil novou divizi Consumer Products (sběratelské předměty), kterou bude vést Tim Kilpin, veterán Mattel a Disney. Zapojení hráčů by měly udržovat pravidelné herní události a minimálně dva nové velké tituly – tradiční pokračování Call of Duty koncem roku a plnohodnotné pokračování online hry Destiny někdy v průběhu 2017. V případě online kompetitivní hry Overwatch by mělo dojít k vytěžení potenciálu prostřednictvím prodeje jednotlivých hráčských týmů a mediálních práv (např. Netflix vytvořil seriál Skylanders dle jednoho z herních titulů). Velké plány se točí také kolem živých přenosů.



Výhled do dalšího kvartálu je dle stylu Activision poměrně opatrný. Tržby ve výši 1,05 mld. USD jsou pod tržním konsensem 1,14 mld. USD, to samé platí pro čistý zisk na akcii (0,18 USD proti 0,25 USD). Pro rok 2017 míří management tržby k 5,5 mld. USD (konsensus 6,6 mld. USD) a čistý zisk na akcii k 1,55 USD (konsensus 2,01 USD). Navzdory tomu, že výhled je horší než očekával trh, akcie ATVI po otevření trhu více než 18 %.



Pozn.: V uvedených finančních údajích jsou zahrnuty výnosy/výdaje příštích období, které Activision ve svých výkazech odděluje.



ArcellorMittal



Světově největší ocelárny hospodařily s čistým ziskem na akcii (vyjma jednorázových položek) na úrovni 0,13 USD – více než dvojnásobek proti tržnímu konsensu 0,06 USD. Jedná se o znatelné zlepšení proti loňskému kvartálu 4Q15, kdy skončily ve ztrátě 2,89 USD. Přehnané nadšení je ale třeba trochu ztlumit rozborem tohoto úspěchu. Markantní rozdíl mezi predikcemi a skutečností je důsledkem především měnových výkyvů, nižších finančních výdajů a výnosů z nekontrolních podílů. Tržby vykázaly jen 1% YoY růst na 14,1 mld. USD (konsensus 14,6 mld. USD) a ukazatel EBITDA sice vyletěl nahoru o 50 % YoY na 1,67 mld. USD, nicméně trh odhadoval také solidní 42% růst na 1,56 mld. USD. EBITDA marže je na úrovni 12 %.



Zlepšení ukazatele EBITDA ale můžeme pozorovat napříč všemi segmenty, nejvíce pak v Mining (+230 % YoY na 300 mil. USD) díky rostoucím cenám surovin. Segmentu NAFTA (+10% YoY na 300 mil. USD) pomohly silné dodávky a nízké přepravní náklady, segmentu Evropa (+30 % YoY na 700 mil. USD) zase nižší provozní náklady. Celkový dodaný objem oceli poklesl o 5 % YoY na 20,5 Mt a železné rudy o 18 % YoY na 8 Mt.



Vývoj cen nerostných surovin v posledním kvartálu ArcelorMittal určitě pomáhá. Cena železné rudy od konce září do konce prosince vylétla o více než 40 % na 83 USD/tunu (s maximem na 90 USD) a cena oceli o 20 % na 425 USD/tunu (s maximem na 500 USD). Explodující (nebrat doslovně) čínský realitní sektor a stavitelství zvyšují poptávku, která tlačí ceny surovin nahoru. Na tom se střednědobě pravděpodobně nic moc měnit nebude, jelikož oslabení čínského apetitu se tak brzo neočekává a tamní vláda navíc nedávno schválila další podpůrný balíček. Výhled na další rok management ArcelorMittal neposkytnul, nicméně tato logika by nám mohla posloužit jako určité vodítko. Akcie Arcelor Mittal dnes od rána posílily o 6 %.



NVidia



Výrobce grafických čipů zaznamenal v předešlém kvartálu 55% YoY nárůst tržeb na 2,2 mld. USD při tržním odhadu 2,1 mld. USD. Hrubá marže se rozšířila o 350 bps YoY na 60 % a spolu s sebou vzala provozní zisk na 730 mil. USD (+191 % YoY). Trh měl ale i tady větší oči a čekal až 750 mil. USD. Očekávání byla konečně překonána až ve spodní části výsledovky s čistým ziskem na akcii (vyjma jednorázových položek) na úrovni 0,99 USD (+182 % YoY) při predikovaných 0,84 USD.



Kdybychom měli přisoudit posílení tržeb určitému cílovému trhu, tak by to musel být tradiční herní sektor. Tady rostly prodeje o 66 % YoY na 1,35 mld. USD. Zlepšení ale zaznamenaly všechny trhy, v čele s datovými centry (+205 % YoY na 300 mil. USD). Grafické čipy vyráběné NVidia totiž nalézají uplatnění při správě obrovských objemů dat, jelikož jejich architektura umožňuje jejich mnohem rychlejší zpracování a úpravu. Tyto vlastnosti jsou klíčové také pro umělé inteligence, které se využívají jak v zmiňovaných datových centrech, tak v autopilotech automobilů. Prodeje pro tento trh vzrostly meziročně o 38 % na 130 mil. USD. Relativně nový segment procesorů Tegra (víceúčelové jednotky kombinující vlastnosti CPU a GPU) nafoukl meziročně svoje tržby o 65 % na 260 mil. USD.



V minulém kvartálu oznámila NVidia výsledky, které dalece překonaly očekávání trhu. Ten se tak pravděpodobně nastavil na vlnu divokých růstů a 55% meziroční skok tržeb směrem vzhůru, tak již nebyl dostatečný (navzdory tomu, že se jedná o skvělý výsledek). Akcie NVidia se po otevření trhu drží na -1,5 %.