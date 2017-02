Týden technicky: Závěrem týdne se daří americkým akciím a pozitivní nálada je vidět také na dolaru

Konec týdne probíhá na měnových trzích bez výrazného překvapení. Dolar využívá své síly a na většině měnových párů posiluje. Daří se také americkým akciím a zlatu. Pozitivní nálada je i na ropě, která atakuje 54 USD za trojskou unci.



EURUSD

Eurodolar se posunul velice blízko k hodnotě 1,0600 EURUSD a i když své pozice u této hodnoty zatím nedokázal udržet, tak dolar indikuje, že je při chuti. V následujícím týdnu lze tedy očekávat další možný pokus o atakování hodnoty 1,0600 EURUSD a případné proražení by mohlo dolaru otevřít cestu k dalším supportům.







USDJPY

Dolar dokázal udržet na páru s jenem hodnoty nad týdenním supportem S1 a následně zamířit k týdennímu pivotu. Měnový pár se tak opět vrací do konsolidačního pásma mezi 113,00 – 115,00 USDJPY. Americká měna by tedy v průběhu následujícího týdne mohla zamířit k hodnotě 115,00 USDJPY a zde bude důležité sledovat, zda bude mít chuť dále posilovat nebo naopak bude držet dál konsolidační pásmo.







SPX500

Americký akciový index S&P 500 se po odrazu od týdenního pivotu pokouší vytvářet nové historické maximální hodnoty a míří bezpečně nad 2 300 bodů. V následujícím týdnu však je třeba počítat s možnou korekcí, která může přijít po překonání historických hodnot.







USOIL

Americká lehká ropa ani tento týden nepřekvapila a pokračuje v konsolidačním pásmu. Současný pohyb nad 54 USD za barel, tak může být spíše výletem mimo pásmo a ropa se v následujícím týdnu může opět vrátit bezpečně pod tuto hodnotu.







XAU

Zlato drží závěrem týdne pozice při 200 denním exponenciálním klouzavém průměru. Zároveň se pohybuje nad supportní linií 1 220 USD za trojskou unci. Současný snad indikuje pozitivní trend a dává možnost zlatu podívat se směrem k 1 250 USD za trojskou unci.









