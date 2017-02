Hlavními událostmi tohoto týdne byly hospodářské výsledky společností

Investoři v druhém únorovém týdnu sledovali výsledkovou sezónu, skromná makroekonomická data a další dění v Bílém domě. Výsledková sezóna se co do důležitosti postupně přesouvá ze zámoří do Evropy. Zde investoři sledují především bankovní sektor. Evropa prozatím tak příjemné překvapení jako USA nedodává, ale ani aktuální 50% (zhruba polovina indexu BE500) překvapení na čistém zisku není špatnou vizitkou. Vedle výsledkové sezóny trh sledoval Donalda Trumpa, který dále potvrdil snahu o snížení korporátních daní v USA. Navíc uvedl, že návrh zákona by mohl být hotový velmi brzy. I díky tomu se zámořské akciové indexy dostaly na nová historická maxima. Ani domácí index PX nezaostával za světem a za týden si připsal 2,2 % na 964 bodů.

Z domácích zpráv jsme se zaměřili na výsledkovou sezónu. Ve čtvrtek zveřejnila čísla Komerční banka, která za 4Q16 vykázala čistý zisk 3,05 mld. Kč (+6 % r/r), což bylo v souladu s odhady trhu 3,06 mld. Kč. Současně navržená hrubá dividenda 40 Kč/akcii odpovídala odhadům (4,3% hrubý div. výnos). Titul zakončil týden na 956,8 Kč (+7,5 % t/t).

Rovněž CME ve čtvrtek zveřejnilo své hospodářské výsledky za 4Q16. To s provozním ziskem EBITDA 61,3 mil. USD (+9,1 % r/r) bylo v souladu s projekcemi 62,5 mil. USD. Výsledek sice znamenal překonání celoročního plánu společnosti, ale vzhledem k tomu, že překročení bylo široce očekáváno, tak to překvapením nebylo. Titul zakončil páteční seanci na 69,2 Kč (+4,0 % t/t).

Moneta v pátek zveřejnila čistý zisk za rok 2016 ve výši 4,05 mld. Kč (-10 % r/r), což lehce překonalo projekce 4,0 mld. Kč. Banka současně navrhla hrubou dividendu ve výši 9,8 Kč/akcii (11,4% hrubý div. výnos). Výše dividendy byla překvapením vzhledem k očekávání 7,9-8,7 Kč/akcii). Banka potvrdila, že i nadále bude distribuovat přebytečný kapitál investorům. Titul zakončil týden na 88,6 Kč (+2,0 % t/t).

Generální ředitel ČEZu, Daniel Beneš pro Lidové noviny uvedl, že vzhledem ke klesajícímu hospodaření společnosti by nebylo „férové“ tvrdit, že společnost bude schopna mít stejnou výši dividendy v budoucích letech, jako ji měla v posledních pěti letech (40-45 Kč/akcii). Takové prohlášení silně podlamuje některé úvahy, že by ČEZ mohl pokračovat ve stabilní dividendě posledních let. Avšak průměrné očekávání trhu je nastaveno na 30 Kč/akcii (6,8% hrubý div. výnos), a tak by dopad na budoucí vývoj měl být limitovaný. Akcie zakončila pátek na 430,2 Kč (+0,2 % t/t).

V průběhu týdne došlo u O2 CR k zajímavému obchodu v objemu 9,3 mil. kusů akcií společnosti. Jedná se o 3% podíl na kapitálu. Skupina PPF uvedla, že novým vlastníkem je společnost Belviport Trading, za kterou stojí podnikatel Pavel Tykač. PPF dále uvedla, že prodej menšího podílu by měl zvýšit objem volně obchodovaných akcií na trhu, což je v souladu s její dříve oznámenou strategií podpory likvidity titulu. Skupina PPF si po zmíněné transakci ponechá 81,1% podíl na kapitálu. Důvod transakce může být spojen s indexy MSCI, kde se tímto utvrdí stávající přepočítací váha pro titul. O2 CR zakončilo týden na 269,5 Kč (+1,1 % t/t).

Nejvíce klesající akcií týdne byla VIG (-1,5 % na 607,1 Kč). Na titulu nebyla zveřejněna žádná kurzotvorná informace. Domníváme se, že docházelo pouze k technickému vybírání zisků z předchozího růstu. Naopak nejvíce rostoucí akcií týdne byla Komerční banka (+7,5 % na 956,8 Kč). Komerční banka v průběhu týdne zveřejnila výsledky hospodaření za 4Q16, které naplnily očekávání trhu. Současně navržená hrubá dividenda 40 Kč/akcii byla dle očekávání. Dividenda představuje 4,3% hrubý div. výnos). Na titulu byly znát silné objednávky ze zahraničí.

Příští týden se investoři nadále zaměří především na výsledkovou sezónu a na pravidelná makroekonomická data. Sledovat se bude i dění kolem Řecka, které opětovně začíná plnit novinové titulky vzhledem k dosavadní neshodě nad druhou revizí programu pomoci pro zemi. Průběžná jednání jsou na programu i během víkendu a budou směřovat až k pravidelnému setkání Eurogroup (20.2.). Celkově jsme pozitivně naladěni a očekáváme, že výsledková sezóna může dále přinášet kladnou odezvu na rizikových aktivech.

Z makroekonomického výhledu se v USA zaměříme na středeční maloobchodní tržby (oček. +0,1 po +0,6 % m/m), průmyslovou produkci (oček. 0,0 po +0,8 % m/m) a páteční data z trhu nemovitostí. V Německu se zaměříme na úterní první odhad HDP za 4Q16 (oček. +0,5 po +0,2 % q/q) a index ZEW, kde se očekává lehký pokles jak současné situace, tak v očekávání. Na domácí scéně se zaměříme na úterní předběžná data o HDP za 4Q16 (oček. +2,3 po +1,9 % r/r).