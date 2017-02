Inflace znovu nad cílem ČNB (10.2.2017)

Lednová inflace skončila o jednu desetinu procentního bodu nad odhadem a lehce se tak vzdálila cíli centrální banky. Oproti loňskému lednu spotřebitelské ceny rostou o 2,2 %, ve srovnání s prosincem o 0,8 %. Lednové výprodeje s inflací tentokrát příliš nezahýbaly.

Hlavní zásluhu na zvýšení cen mají i tentokrát potraviny, které podražily o 1,6 % m/m a meziročně si za ně spotřebitelé připlácejí 3,5 %. Zvlášť je to vidět u mléčných výrobků, jejichž ceny rostou v obchodě výrazně rychleji, navzdory poměrně stabilní ceně mléka. Rychle se v meziročním srovnání zvyšují i ceny cigaret a alkoholu, pohonných hmot, služeb restaurací a hotelů a léků. Zanedbatelný není ani nárůst nákladů spojených s bydlením, který v případě nájemného odráží přetlak poptávky na realitním trhu.

Inflace překonala nejnovější prognózu, kterou ČNB představila teprve před týdnem, o tři desetiny procentního bodu. Naplňuje se tak náš scénář rychlejšího vzestupu spotřebitelských cen v důsledku mj. rychle rostoucí poptávky, která umožňuje obchodníkům zvyšovat ceny rychleji než v nedávné minulosti. Obdobně se začínají promítat rostoucí mzdy do cen služeb a svoji roli má nepochybně i zavedení EET, které vytvořilo „příležitost“ pro zvýšení cen v restauračních a hotelových zařízeních.

Inflace se v následujících měsících ještě více vzdálí dvouprocentnímu cíli ČNB. Navíc není pravděpodobné, že by se v horizontu měnové politiky – tedy během následujících 12-18 měsíců – musela vrátit pod cíl centrální banky.

Aktuální vývoj inflace i její výhled proto jasně nahrávají ukončení kurzového režimu krátce poté, co vyprší tvrdý závazek ČNB, tedy ve druhém čtvrtletí letošního roku. Nezdá se totiž, že by se inflační vývoj měl v brzké době nějak významně zklidnit. Samozřejmě pokud nebudeme předpovídat propad cen ropy na polovinu. Některé inflační faktory sice postupem času odezní, avšak vzhledem k tomu, že růst inflace zažívá i západní Evropa, není důvod se domnívat, že by ČR musela být výjimkou. Stačí se podívat na obrat trendu u cen výrobců, který slibuje posilování inflačních tlaků v obchodech.

Petr Dufek, analytik ČSOB