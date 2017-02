ArcelorMittal SA? Krize po propadu cen oceli je pryč. Firma je znovu zisková

Hutní společnosti ArcelorMittal SA otočila výsledek hospodaření za čtvrté čtvrtletí 2016 k zisku. Čistý zisk byl 403 milionů amerických dolarů, zatímco v předchozím roce dosáhla firma ztrátu 6,69 miliardy dolarů. Provozní zisk hutní společnosti skončil také pozitivně - 800 milionů dolarů v zisku, ve srovnání s provozní ztrátu ve výši 5,3 miliardy USD rok před tím.



Co se stalo? Společnost se vrátila k ziskovosti hlavně kvůli absenci mimořádných nákladů, vyplývajících z poklesu světových cen oceli. A to byl hlavní důvod ztrát v roce 2015. Světová jednička v produkci oceli díky příznivým výsledkům řekla, že v roce 2017 očekává navýšení kapitálových výdajů až na 2,9 miliardy dolarů z 2,4 miliard dolarů vloni. Očekávání ArcelorMittal počítá s tím, že celosvětová spotřeba oceli se v roce 2017 zvýší o 0,5% a 1,5%.



Pokles cen oceli vloni způsobil ArcelorMittal nemalé komplikace. Firma byla nucena „vzít akcionářům“ 3,1 miliardy dolarů a posílit tak rozvahu. Na většinu komplikací ale mohou akcionáři za rok 2016, alespoň podle analytiků, zapomenout – firma dokonce díky lepším tržním podmínkám snížila svůj čistý dluh na 11,06 miliardy dolarů na konci roku 2016 z původních 15,68 miliard dolarů v roce 2015. Přesto Aditya Mittal, finanční ředitel firmy, varoval investory před tím, že trhy zůstanou „volatilní". A v této souvislosti připomněl nadbytečné kapacity v Číně.



Ještě vloni ArcelorMittal plánoval fúzi s italskou společností Marcegaglia SpA, která vlastní churavějící ocelárny Ilva v Itálii a je v Evropě největší ocelárnou a výrobcem plochých ocelářských profilů. Pokud skutečně dojde k uskutečnění převzetí, ArcelorMittal by se mohl stát jedničkou na evropském trhu v produkci ploché oceli před německou společnosti ThyssenKrupp AG.