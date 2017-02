Na přídavky na děti nově dosáhne více rodin! Týká se to i vás?

Na podpoře rodin s dětmi, kde alespoň jeden rodič pracuje, se v tomto týdnu shodla koalice. Přídavky vzrostou o 300 korun měsíčně a nárok budou mít nově i rodiny s příjmy až do 2,7 násobku životního minima. Dnes je to jen do 2,4 násobku životního minima.

ČSSD původně navrhnovala zvýšení přídavků o 500 korun měsíčně. Zároveň se navýší daňová sleva na první dítě o 150 korun měsíčně. Návrh nyní poputuje na vládu.

"Přídavky na dítě se dlouho nezvyšovaly, naposledy v roce 2008. S koaličními partnery jsme se bavili o tom, jestli jít cestou přídavků na dítě, nebo cestou daňových slev. A dohodli jsme se na kompromisu," uvedla ministryně práce Michaela Marksová.

Koalice také souhlasila s tím, aby ministryně Marksová poslala na vládu návrh zákona o zálohovaném výživném. Stát by tak vlastně hradil alimenty za neplatiče a zpětně by od nich peníze vymáhal. Na tuto dávku by měly dosáhnout rodiny s příjmem do 2,7 násobku životního minima nebo rodiny s příjmem do 4 až 5 násobku životního minima.

Zálohované výživné by bylo poskytnuto v soudem stanovené výši, maximálně však do výše 1,2 násobku životního minima dítěte (cca 2500 korun, což přibližně odpovídá průměrné výši výživného s ohledem na věk dítěte stanovované soudy). Částku by vyplácel Úřad práce ČR.