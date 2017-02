Rozbřesk: Evropské dluhopisy pod taktovkou vývoje ve Francii a v Řecku

Francouzské dluhopisy zastavily své ztráty, ale pořád nemohou najít pevnou půdu pod nohama. Šéf strategie Marine Le Penové v rozhovoru znovu připustil, že francouzský dluh může být převeden z eura do “nového franku”. To připadá v úvahu u dluhopisů, které byly vydány podle francouzského (a ne mezinárodního) práva. Těch je zhruba 80 % z celkového objemu - odhadem okolo 1,7 bilionu euro.

Pokud by Francie převedla tyto dluhopisy z eur do “nového franku” považovaly by to ratingové agentury pravděpodobně za historicky největší novodobý bankrot země. Vzhledem k tomu, že by šlo o restrukturalizaci dluhu spadajícího pod francouzskou legislativu, by však Paříž nakonec nemusela být popotahována za takový krok u mezinárodních soudů. Pravděpodobnost takového scénáře zůstává stále velice nízká, ale francouzské dluhopisy se již začínají trochu bát.

A v eurozóně nejsou samy. Během včerejška vyskočil výnos dvouletého řeckého dluhopisu do blízkosti 10 % - osmiměsíční maxima. Poslední zprávy z MMF, z Berlína a od šéfa záchranného fondu ESM ukazují, že mezi věřiteli Řecka panují znovu hluboké neshody. Klíčový je opět střet mezi MMF a Německem. MMF chce nižší cíl pro řecký primární deficit a výraznější odepsání řeckého dluhu od členských zemí eurozóny. Berlín chce cíle zachovat a o restrukturalizaci se bavit nechce.

V posledních dvou letech tento tradiční spor končil vždy za pět minut dvanáct před tím, než Athénám došly peníze. Tentokrát se snaží evropští politici vše vyřešit dříve, protože brzy nastartuje evropský volební maratón (15.3. - volby v Nizozemí, 23.4. a 7.5. - francouzské prezidentské volby). Peníze přitom Řekům dojdou v červnu a zdá se, že Evropa se tentokrát nevyhne vyjednávání o Řecku uprostřed volebních kampaní. I proto rizikové marže na jihu Evropy pravděpodobně mohou v nejbližších měsících ještě růst.

FOREX

Region

Zatímco forint se včera dostal na třítýdenní maxima vůči euru, tak kurzy zlotého a přirozeně ani koruny se příliš neměnily.



Dnes se veškerá pozornost soustředí na odhad české inflace. Předpokládáme, že meziroční inflace v lednu vzrostla mírně nad dvě procenta, a to především v důsledku dalšího zdražení potravin, PHM, růstu nákladů na bydlení a rostoucích cen v oblasti stravování. Inflace by tak mohla znovu překonat prognózu ČNB, která tentokrát předpokládá, že inflace poklesne na 1,9 %. Už minulá prognóza silně inflaci podhodnocovala, a proto i s ohledem na blížící se konec kurzového závazku je inflační číslo velmi důležitým indikátorem pro další kroky ČNB.



EUR/USD/GBP

Dolar včera posílil do blízkosti 1,06 EUR/USD poté, co Donald Trump ohlásil, že během pár týdnů představí nejambicióznější daňovou reformu od doby Ronalda Regana. Pokud by se měla blížit jeho předvolebním návrhům, pak by mohla v následujících dvou letech jednorázově urychlit americkou ekonomiku až o 1 procentní bod. Taková reforma by ale současně vedla k rychlému nárůstu zadlužení a těžko si proto představit, že projde v “čisté” podobě republikánským kongresem.



V nejbližších týdnech ale asi i tak euro zůstane pod tlakem a dolar spíše bude posilovat, a to i kvůli narůstajícímu napětí v předvolební eurozóně (viz úvodník).