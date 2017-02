Technická analýza: Dolar se dnes může pokusit dostat pod hodnotu 1,0620 EURUSD

Donald Trump ohlásil, že během pár týdnů představí nejambicióznější daňovou reformu od doby Ronalda Regana. Dolar na reakci dlouho nečekal a aktuálně se obchoduje v supportním pásmu. Současné fundamenty signalizují možné další posilování dolaru a ten by se mohl dnes pokusit atakovat i hodnotu 1,0600 EURUSD.



EURUSD: Měnový pár se pohybuje při denním supportu S1. Oscilátor relativní síly RSI se nachází v neutrální oblasti. Aktuálně při 34 bodech. Parabolický trendový indikátor SAR signalizuje down-trend.



Preferovaný scénář: SHORT pozice. Po proražení supportního pásma u hodnoty 1,0650 EURUSD by mohl následně dolar posílit pod hodnotu 1,0620 EURUSD.

Alternativní scénář: Konsolidace. Silná supportní úroveň může zastavit růst dolaru a měnový pár by následně mohl dále konsolidovat v pásmu 1,0650 – 1,0700 EURUSD.





Kontraindikátor SSI se nachází na úrovni -1,07. Celkem 48 % obchodníků se nachází v long pozici.- 1,0734- 1,0699- 1,0640- 1,0617