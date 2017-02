Vitol Group vyplatil v roce dividendu 820 mil. USD

Autor: Bc. Jakub Švábenský

Vitol Group, který je největší nezávislý obchodník s ropou na světě, vyplatit svým top manažerům a personálu speciální dividendu ve výši 820 milionů dolarů v roce 2015, jak ukazují výkazy od regulátorů.

Dividenda byla rozdělena mezi skupinu asi 350 špičkových zaměstnanců, kteří jsou rovněž akcionáři. Společnost potvrdila, že vykázala čistý zisk ve výši 1,6 miliard dolarů, což představuje nejvyšší zisk pro obchodující společnost s ropou od roku 2011. Výplaty dividend jsou zaměstnancům/akcionářům udělovány společností nad rámec platů a bonusů. Od roku 2008 do roku 2015 akcionáři obdrželi na výplatě dividend sumu 6,4 miliardy dolarů.

V rozhovoru minulý rok finanční ředitel Jeff Dallapina uvedl, že výplaty nezabránily společnosti pokračovat v investicích do svého podnikání. „Během posledních deseti let jsme reinvestovali padesát procent ze svého zisku a to je vhodná úroveň pro společnosti v rostoucí fázi,“ řekl.

Mluvčí společnosti Vitol v Londýně odmítl informace komentovat.

Dokumenty také poukazují na zvýšení odměňování členů správních orgánů více než šestinásobně na 26 milionů dolarů v roce 2015 z hodnoty 4 milionů dolarů z předešlého roku.

Obchodníci s ropou těží z cenových výkyvů a také ze struktury trhu, která jim umožnila uzamknout zisky tím, že uložily surové zásoby ropy a k prodeji došlo později za vyšší ceny. V první polovině roku 2016 se čisté zisky společnosti propadly o 42 procent.