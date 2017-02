Zažije dolar opět rally? Kam se vydá ropa? / BIG EXPERT - zahraniční trhy: týden od 6. 2. 2017

EUR/USD: Na aktualizovaném grafu EURUSD můžeme vidět dokončenou vlnu (4), kolem úrovně 1.0823, což byla zároveň silná resistence. Následně cena prorazila velmi silné pásmo spojnice 2. a 4. vlny. Dolar se nyní nachází v krátkodobé korekci, kterou bych využil k případnému posílení dolaru.

Ropa: Na ropě je situace obdobná. Konsolidace v pásmu 54-57 ústí do finální vlny E, která by měla být již dokončena. V ideálním případě by měl po trojúhelníkovém pásmu následovat hybný režim páté vlny.

Z hlediska fundamentů je ropa silně podpořena Donaldem Trumpem.

USD/JPY: USDJPY byl v poslední době pod tlakem, nyní však prorazil závěrečnou diagonálu. Vlna (4) by však nyní měla být ukončena a cena by mohla jít vzhůru směrem ke 120.

S&P500: S&P dokončilo vlnu 3 a opět stejně jako USDJPY by mělo dokončit vlnu pět s cílem u 2350 bodů. Dnes je S&P výrazně podpořeno akciemi NIKE, které rostou kolem 3 %.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Fin a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Radek Pavlíček, Roklen360

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem (PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 6. 2. 2017.

Odhad expertů pro období 1 měsíc

Ukazatel Hodn.

3. 2. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 943,99 943,67 947,50 ↓ -0,03 910 - 965 4 2 Dow Jones (US) 20 071,46 20 080,67 20 160 ↑ 0,05 19 500 - 20 375 3 3 NASDAQ (US) 5 666,77 5 630,00 5 593 ↓ -0,65 5 495 - 5 800 2 4 FTSE 100 (VB) 7 188,30 7 209,00 7 225 ↑ 0,29 7 000 - 7 354 4 2 DAX (Něm.) 11 651,49 11 507,67 11 506 ↓ -1,23 11 000 - 12 000 2 4 Nikkei 225 (Jap.) 18 918,20 19 062,00 19 231 ↑ 0,76 18 000 - 19 910 4 2

Odhad expertů pro období 6 měsíců

Ukazatel Hodn.

3. 2. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 943,99 937,50 955 ↓ -0,69 850 - 1 000 4 2 Dow Jones (US) 20 071,46 19 850,33 20 050 ↓ -1,10 17 800 - 20 750 3 3 NASDAQ (US) 5 666,77 5 603,83 5 616 ↓ -1,11 5 100 - 6 000 2 4 FTSE 100 (VB) 7 188,30 7 275,83 7 365 ↑ 1,22 7 000 - 7 500 4 2 DAX (Něm.) 11 651,49 11 488,33 11 850 ↓ -1,40 9 500 - 12 400 4 2 Nikkei 225 (Jap.) 18 918,20 18 929,33 19 246 ↑ 0,06 16 000 - 20 105 5 1

Hodnocení v tomto týdnu provedli:

Michal Blažek - BH Securities

- BH Securities Michal Belan - Generali Investments CEE, investiční společnost

- Generali Investments CEE, investiční společnost Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL

- GRANT CAPITAL Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Jaroslav Brychta - X-Trade Brokers