Summary: Commerzbank výsledky nepřesvědčila, co Societe Generale či UniCredit?

Evropa:



Commerzbank



Německá banka zveřejnila nepřesvědčivé výsledky za předešlý kvartál. Tržby sice dosáhly 7% meziročního růstu na 2,4 mld. EUR při tržních predikcích 2,3 mld. EUR, jenomže to byla zásluha zejména jednorázových „nejádrových“ položek. Příjmy z úroků skončily s 1,28 mld. EUR pod konsensem 1,34 mld. EUR a příjmy z poplatků těsně nad ním (825 v 800 mld. EUR). Náklady rostly 16% YoY tempem na 1,77 mld. EUR (lehce nad predikce), výrazně výš ale vyskočily úvěrové rezervy (+160 % YoY na 290 mil. EUR). Jako důvod management uvádí financování lodních dopravců a náročnou situaci tohoto odvětví, jež vyžaduje větší opatrnost. Kvůli tomuto řádku výsledovky zakotvil čistý zisk na hladině 183 mil. EUR a tedy 5 % pod úrovní loňského roku.



Dobrou zprávou je další posílení kapitálové přiměřenosti CET1, jež pokročila vzhůru o 30 bps YoY na 12,3 % díky redukci rizikově vážených aktiv. Návratnost vlastního kapitálu (ROE) pro tento kvartál na úrovni 0,7 % je srovnatelná s ostatními evropskými bankami. Výhled do dalšího roku předpokládá CET1 nadále nad 12 % a náklady beze změny. Management plánuje úsporná opatření v podobě redukce stavů, nicméně jejich postup bude záležet na dohodě s odbory a k výraznějším krokům nedojde dříve než v dalším roce. Úvěrové rezervy by měly zůstat na úrovni roku 2016. Na závěr ještě připomeneme plánované otevření nového segmentu Equity Markets and Commodities, na něhož budou vyčleněny prostředky v již v tomto roce a s předpokládaným startem v roce 2018. Slabé výsledky dnes posílají akcie Commberzbank o 2 % níž.



Societe Generale



SocGen vygenerovala tržby ve výši 6,1 mld. EUR, čímž se udržela víceméně na úrovni loňského roku a také v souladu s konsensem. To samé by se dalo říct o provozních nákladech ve výši 4,3 mld. EUR. Čistý zisk výrazně nadzvedly nižší úvěrové rezervy, které seběhly o bezmála 60 % YoY na 490 mil. EUR zejména v segmentech investičního bankovnictví a zahraničního retailu. To bylo překvapením i pro trh, jenž očekával 710 mil. EUR. Skvělému výsledku čistého zisku nakonec zabránily nečekané vysoké daně vyplývající z nižších než predikovaných rezerv: 500 mil. EUR proti 320 mil. EUR. Čistý zisk před zdaněním však nepřekonal jen předešlý rok (+19 % YoY), nýbrž i tržní konsensus (1 mld. EUR proti 0,75 mld. EUR).



Retailové bankovnictví co do tržeb oslabilo meziročně o 5 % na 2,1 mld. EUR. Dobrý výkon podaly specializované finanční služby s 23% YoY růstem na 450 mil. EUR. Investiční bankovnictví mohlo více zabrat v FICC části, kde popolezlo jen o 2 % YoY (DBK +10 %, BNP Paribas +22 %). V porovnání s konkurencí zaostaly s +15 % YoY také příjmy z obchodování s akciemi (DBK+23 %, BNP Paribas +20 %). Segment Corporate & Investment Banking tak nakonec utržil jen o 8 % více než v loňském roku.



Celkový objem poskytnutých úvěrů dosáhl úrovně 441,7 mld. EUR (+5 % YoY). O to víc tak potěšilo snížení objemu klasifikovaných úvěrů z 24,6 mld. EUR na 23,9 mld. EUR. Kapitálová přiměřenost CET1 povyrostla mezikvartálně o 10 bps na 11,5 %. Návratnost hmotného vlastního kapitálu (ROTCE) za tento kvartál na úrovni 0,7 % je srovnatelná s ostatními evropskými bankami. Akcie SocGen dnes vylezly vzhůru o 2,5 %.



UniCredit SpA

Objem poskytnutých úvěrů se propadl o 15 % YoY na 418 mld. EUR a v souladu s tím ubral i objem klasifikovaných úvěrů o 27,6 % YoY na 56 mld. EUR. Kvůli odpisům se kapitálová přiměřenost CET1 propadla pod doporučovanou 10% hranici, konkrétně na 8,15 %. Nicméně po ukončení současného kola úpisu akcií v hodnotě 13 mld. EUR, by se měl ukazatel CET1 vrátit na 11,15%. Návratnost hmotného vlastního kapitálu (ROTCE) byla v tomto kvartálu samozřejmě záporná, hlavně kvůli zmiňovaným jednorázovým rezervním položkám. Akcie UniCredit SpA dnes mírně posílily o 1,5 %.