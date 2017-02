Akciová rally z konce roku se z vyspělých trhů přelévá na emerging markets a investoři si opět všímají také českých titulů / BIG EXPERT - akcie: týden od 6. 2. 2017

Zatímco akciová rally jak v USA, tak hlavně v Evropě ztrácí v posledních týdnech na síle a trhy spíše nerozhodně přešlapují na místě, akcie rozvíjejících se zemí vstoupily do roku 2017 ve velkém stylu. Co ztratily po Trumpově zvolení do úřadu prezidenta v reakci především na odliv kapitálu a obavy z nárůstu protekcionismu a sazeb v USA, to v posledních šesti týdnech s přehledem dohnaly. Optimismus a přebytek likvidity se přelily přes brazilské, indické i čínské tituly a zasáhly rovněž rozvíjející se země Evropy: Polsko, Slovinsko, Chorvatsko, Rumunsko, Turecko, ČR nevyjímaje.

Prvotní zájem se soustředil spíše firmy s menší tržní kapitalizací a/nebo likviditou: Fortuna, Unipetrol, Kofola nebo Pegas Nonwovens, nicméně nejlikvidnější tituly se nakonec ke všeobecnému růstu přidaly. O2 se drží 270 Kč, akcie ČEZu se opět vyhouply ke 440 Kč podpořené opětovnými spekulacemi na možnou vyšší než očekávanou dividendu za rok 2016 a VIG pokračuje v nárůstu započatém v polovině loňského roku a prolomil hranici 600 Kč, takže si za uplynulé období připisuje bezmála 40 %.

Erste Bank se dostala na dohled 800 Kč a Komerční banka opět pokořila metu 900 Kč. Také Moneta Bank, která poslední týdny oscilovala v úzkém pásmu 80-83 Kč a spíše bojovala o 80 Kč, poměrně razantně vyskočila blíže k 90 Kč.

V celkovém srovnání lze za vítěze považovat Unipetrol, mnohými zmiňovaný jako jeden z černých koní na pražské burze. Titul se po dlouhých 7 letech opět dotkl dvousetkorunové mety, tažený ohlášením rekordního zisku, a to navzdory poklesu tržeb, spekulacemi nad možným ohlášením dlouhodobé dividendové politiky ve světle obrovské hotovostní zásoby a nedostatkem volných akcií na trhu. Ostře sledovaná je rovněž přestřelka mezi majoritním vlastníkem, polským PKN Orlen, a druhým největším akcionářem zastřešeným skupinou J&T. I po započítání velkého diskontu za krajně napjaté vztahy a nedořešené otázky investoři vyhodnotili riziko možného poklesu jako minimální ve srovnání s velkým potenciálem a vnitřní hodnotou, která se může odemknout v případě vyřešení dlouholetých sporů.

Patrik Hudec, Generali Investments CEE,

investiční společnost

Názory expertů na budoucí vývoj vybraných akcií na českém kapitálovém trhu v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 6. 2. 2017.

Odhad pro období od 6. 2. do 6. 3. 2017 (1 měsíc)

Odhad pro období od 6. 2. do 7. 8. 2017 (6 měsíců)

Michal Chrvala

Michal Blažek - BH Securities

- BH Securities Patrik Hudec - Generali Investments CEE, investiční společnost

- Generali Investments CEE, investiční společnost Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL

- GRANT CAPITAL Radek Pavlíček - Roklen360

- Roklen360 Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia