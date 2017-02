Vzdělávejme se, ať se děje, co se děje.

Vlastní vzdělávání a rozvoj je jedna z nejsmysluplnějších činností a nejlepších životních investic. A to ať se zúčastňujeme odborně-profesních školení nebo si uděláme radost koníčkem.

Každá taková aktvita prohlubuje znalosti a dovednosti, umožňuje setkávání s lidmi podobných zájmů, je i aktivitou společenskou. To vše nás kultivuje, zvyšuje sebevědomí i toleranci, dělá nám radost.

Je to nikdy nekončící proces, který nám pomáhá objevovat stále nové bez ohledu na věk.

Věnujme se počítačům nebo kurzům vaření, angličtině či tanci. Zjistěme, co ještě všechno nevíme.

Připravili jsme pro Vás zbrusu nový a přehledný web Studium.cz, kde najdete kurzy a školení mnoha oborů.

Témata kurzů se postupně plní a my doufáme, že Vám náš nový web bude líbit!!



