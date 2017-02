Makro restart: Stále nízká nezaměstnanost; o spekulacích na posílení koruny

CZE: Nezaměstnanost stále nízká

Podíl nezaměstnaných osob, který zveřejňuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, dosáhl v lednu 5,3%, když v prosinci byl 5,2%. Data jsou lepší, než se čekalo, protože obvyklý sezónní vliv v únoru jsou 0,2 procentní body.

Data tak indikují, že se trh práce v české ekonomice i nadále zlepšuje. Míra nezaměstnanosti již ale nemá příliš mnoho kam klesat. Proto se příznivý vývoj české ekonomiky pravděpodobně více přenese do mzdového růstu. Zde ale nicméně půjde především o nominální zlepšení, protože rostoucí inflace mzdový růst v reálném vyjádření výrazně zpomalí. Konkrétněji dosáhl růst reálných mezd v loňském roce zhruba 4,5%. V letošním roce by se mohl pohybovat zhruba kolem 3%.

POL: Sazby beze změny

Dle očekávání ponechala včera polská centrální banka úrokové sazby beze změny. Inflace v Polsku na

začátku letošního roku se pravděpodobně výrazně zvýší a přiblíží se 2% (kolegové ve Vídni očekávají

v lednu 1,8%).

Základní scénář počítá se stabilitou sazeb během celého letošního roku, nicméně míra inflace může překvapit směrem nahoru. Proto bude zajímavé měnověpolitické zasedání v březnu, kdy polská centrální banka představí novou inflační prognózu.

CZE: Česko by chtělo přesunout sídlo EBA z Londýna

K zemím, které si brousí zuby na různé evropské agentury, jejichž sídla by se mohla po brexitu přesunout z Londýna na kontinent, se zařadila i ČR. Po včerejším jednání vlády bude ČR usilovat o přesun sídla Evropské bankovní agentury (EBA) do Prahy.

Vláda dala přednost usilování o sídlo EBA před Evropskou lékovou agenturou (na tu si brousí zuby až

dvacet měst).

Z hlediska ČR je to rozumný krok. Přece jenom úloha ČR v rámci EU není zase tak významná, jak bychom asi chtěli, a proto těžko získáme přesun významnější agentury, nebo části City (o tu se rozdělí asi Paříž a Frankfurt). EBA je relativně malá, počítá se s zhruba 200 zaměstnanci. V ČR je navíc kvalitní bankovní dohled, což může být jedním z plusů při výběru místa přesunu.



CZE: Výsledky aukce dluhopisů

Ve středu se konala aukce českých stáních dluhopisů. U dluhopisu 0,45/23 (dluhopisy jsou uvedeny ve formě kupon/rok splatnosti) se prodal objem 3,4 mld Kč s průměrným výnosem 0,302% (poptávka byla 3,7 mld). U dluhopisu 0,0/20 se prodalo 5,3 mld s průměrným výnosem -0,081% (poptávka byla 6,8 mld). U dluhopisu 0,25/27 se prodalo 3,8 mld s průměrným výnosem 0,58% (poptávka 5,2 mld). Další aukce je 22.2.

Celkově je poptávka po dluhopisech stále vysoká ačkoliv se mírně snížila. To může souviset s tím, že řada hráčů již přestává věřit tomu, že by koruna po exitu výrazněji posílila.

CZE: Kdo spekuluje na posílení koruny

Jedna z hlavních otázek pro tuto chvíli je, kdo posílá do ČR spekulativní peníze. S kolegy se přikláníme k tomu, že v tuto chvíli jsou s ohledem na situaci v ČR dva typy zahraničních investorů. První skupina si dělá komplexnější obrázek o situaci tady, čte analýzy, vyhodnocuje možnou nabídku a poptávku po české měně po exitu. My předpokládáme, že tato skupina sem již moc penež neposílá, protože si uvědomují, že koruna je silně překoupená. Případně sem posílají peníze s tím, že bude potřeba delší časový horizont (klidně i několik čtvrtletí či let), než se jim investice vyplatí.

Druhá skupina jsou dle nás spekulanti, kteří možná mají ne zcela přesný obrázek toho, co se tu děje, a mohou sem posílat peníze na základě spíše svých subjektivních očekávání. Tato skupina se ale po exitu může spálit nejvíc, protože to jsou pravděpodobně krátkodobé investice. A s každým dalším přílivem spekulativního kapitálu platí, že je menší šance na posílení koruny, protože tahle druhá skupina bude po exitu koruny prodávat a vracet se do eur, a tím tlačit na oslabení kurzu. Čím větší objem to bude, tím čekejme menší posílení či dokonce oslabení kurzu.

Dá se ale čekat, že ta první skupina investorů, která si je vědoma aktuální výrazné překoupenosti koruny, se bude nějak snažit zvrátit možná rizika. Jedna z možností je to, že budou psát analýzy o tom, že koruna bude po exitu výrazně posilovat a tímto se budou snažit přesvědčit tu druhou skupinu spekulantů, že by měli kupovat koruny. Samozřejmě od té první skupiny, která by si tím vyřešila možný problém.