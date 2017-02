Tesla to chce dokázat

Akciové trhy včera přešlapovaly na místě. Indexy v USA připisovaly nepatrné zisky na pozadí fakticky nulových makroekonomických zpráv. Zmínit můžeme snad jen vstřícný postoj Donalda Trumpa směrem k čínskému protějšku Xi Jinping. Americká hlava státu v dopise asijskému státníkovi napsala, že se těší na konstruktivní vztah, z něhož budou těžit jak Spojené státy, tak také Čína.

Ani v Evropě není úplně živo. Velké téma loňských let v podobě Řecka příliš pozornosti neváže. Přesto si pro pořádek doplňme, že německý ministr financí vyloučil možnost snížení dluhového břemene, které je jižanská země nucena nést a především splácet.

Dolní sněmovna britského parlamentu odhlasovala podporu Brexitu. Vzoru by měla následovat i Sněmovna lordů, pročež by premiérka Theresa Mayová měla do rukou dostat potřebné potvrzení pro spuštění procesu vystoupení ze struktur Evropské unie dle článku 50. Nepřekvapí tak, že se opět rozvířily diskuze, kam že se přesune londýnská Citi a v ní etablované finanční korporace. Šéf Barclays se naproti tomu domnívá, že věci zůstanou tak, jak jsou a Londýn si svou pozici finanční supervelmoci udrží.

Vedle další salvy kvartálních výsledků zaujala také zpráva z dílny Tesla Motors. Populární výrobce elektrických automobilů údajně oznámil svým dodavatelům, že hodlá 20. února spustit testovací výrobu svého sedanu, který je označován jako Model 3. Zpráva posílila důvěru ve schopnost společnosti zahájit finální výrobu v červenci, tedy tak jak bylo během loňského roku přislíbeno zákazníkům, kteří si Model 3 předobjednali. Tesla se historicky vyznačuje spíše neschopností plnit své sliby, pročež by případný úspěch mohl investory příznivě navnadit.

