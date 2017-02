Americký dolar lavíruje ve stínu Trumpa

Nejistota spojená s odhadem dalšího vývoje dolaru trvá na forexových trzích i v těchto dnech.Zelená bankovka zatím nedokázala překročit stín obav z prezidenta Trumpa. Obchoduje se s převládajícími výprodeji vždy v reakci na posílení, což je zkušenost charakteristická pro klesající trend.





Americké hospodářství v lednových číslech

Ačkoli data z hospodářství Spojených států zveřejněná minulý týden byla celkem pozitivní, americký dolar nedokázal posilnit. Index ISM (Institute of Supply Management) z výrobního sektoru poskočil z 54,7 na 56,0 za leden, přičemž složka cen si polepšila z 65,5 v prosinci až na 69,0 v lednu. ISM průzkum z nevýrobního sektoru sice klesl z 57,2 na 56,5, stále však zůstává v silném teritoriu.

Údaje z trhu práce jednoznačné nebyly. Tvorba pracovních míst sice vzrostla v lednu na 227 tisíc, což představuje podstatný růst oproti 157 tisícům v prosinci, ale míra nezaměstnanosti se trochu zvýšila na 4,8 %. A také zpomalil růst mezd.

Nepříznivé vyhlídky dolaru

Ukázalo se, že ani dobré výsledky ISM či tvorba nových pracovních míst investory neuklidňuje, a tak po zveřejnění slabšího růstu mezd dolar v pátek vyprodali. Tento týden pak začínal korekcí kvůli před-prodanému dolaru a pár EURUSD se dostal pod úroveň 1,07. Podstatnější otázkou u forexu však je, zda má před sebou dolar dlouhodobější perspektivu růstu. Výnos desetiletých dluhopisů v USA se snížil pod 100denní klouzavý průměr a může naznačovat pokračování v poklesu, což by mělo mít negativní dopad na americký dolar.

Dolarový index osciluje kolem úrovně 100,00 a zatím v posledních dnech spíš jen hledá směr. Až výraznější odskok nad 101,00 by mohl být signálem pokračujícího růstového trendu dolaru z konce minulého roku. Do té doby - ve stínu nejistoty kolem politiky Donalda Trumpa, a pod tlakem klesajících výnosů z dluhopisů – by měl americký dolar podle našeho hodnocení spíše ztrácet.