Komerční banka, a.s. - Hospodářské výsledky za 4Q 2016

Komerční banka, a.s.

IČO: 453 17 054



Povinně uveřejňovaná informace



Komerční banka, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, Česká republika, v souladu s § 120b odst. 1 písm. a) a § 120a odst. 2 a 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zveřejňuje informaci o hospodářských výsledcích Komerční banky, a.s. za 4. čtvrtletí 2016.



Tyto informace jsou dostupné zde:

Výsledková zpráva v CZ a v EN,

Konsolidovaná rozvaha v CZ/EN,

Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát v CZ/EN,

Prezentace v EN.

K dispozici jsou i na internetových stránkách Komerční banky, a.s. na odkaze: https://www.kb.cz/cs/o-bance/vztahy-s-investory/vykazy-a-vysledky/hospodarske-vysledky/



