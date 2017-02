Rozbřesk: Francouzské dluhopisy pod tlakem kvůli strachu z voleb

Francouzským dluhopisům se v posledních dnech vůbec nedařilo. Včera výnosová prémie vůči německým protějškům vyskočila na více než čtyřletá maxima (80 bps). Ve francouzském případě přitom rozhodně nelze svádět vinu na ekonomické fundamenty - inflace zůstává podobně jako růst v druhé největší evropské ekonomice při porovnání s Německem skoro poloviční a vyšší výnos jednoznačně odráží vyšší riziko. I když rizikové prémie šly vzhůru i na jiných trzích (například v Itálii) a částečně mohou také odrážet obavy z blížícího se konce měnové expanze v eurozóně, ve Francii se situace zhoršila nejrychleji.



Svoji roli bezesporu sehrává politika a rostoucí šance radikální pravice (Marine Le Penové, psali jsme i ZDE) na vítězství v prvním kole francouzských prezidentských voleb - ta v průzkumech od začátku ledna nepřetržitě vede. A trhy moc neuklidňuje, že podle odhadů jsou šance radikální pravice na vítězství v druhém kole zatím nízké. Současně se po vítězství Donalda Trumpa odmítají spolehnout na to, že “extrémní plány” jsou dobré pouze pro předvolební kampaň a po volbách jednoduše skončí “v šuplíku”. Největší obavy pochopitelně vzbuzuje plán Marine Le Penové opustit eurozónu, a to zejména mezi dluhopisovými investory.

Le Penová by chtěla nahradit společnou měnu euro vzájemným systémem národních měn podobných ECU (předchůdci eura, podrobnosti ZDE). Hlavní změnou by byla možnost národních centrálních bank provozovat nezávislou měnovou politiku a povolit fluktuaci národních měn (v rámci dohodnutých bariér). Jak již ukázala jednou historická zkušenost, takový systém by byl (i v případě, že by na něj ostatní členské země kývly) nestabilní a dříve nebo později by vedl k znovuzavedení volně plovoucích národních měn. Marine Le Penová také otevřeně říká, že by chtěla všechen francouzský dluh převést do “nového franku” a tím pádem ho znehodnotit.



Je třeba ale říci, že i v případě prezidentského vítězství by Marine Le Penová měla pravděpodobně problém prosadit podobné kroky přes Národní shromáždění (parlament). Pravděpodobnost takového vývoje tedy zůstává nízká, to ale nebrání trhům, aby se s blížícími se volbami začaly bát ještě víc než dnes.

FOREX



Region

Zasedání polské centrální banky skončilo bez překvapení. Výbor pro měnovou politiku zůstává s nastavením měnové politiky spokojen a podobná nálada se projevila i na tiskové konferenci po zasedání. Nárůst inflace v posledních měsících přičítá jednorázovým faktorům a domácí inflační tlaky zůstávají nízké, což ve výsledku znamená stabilitu oficiálních sazeb. S ní v letošním roce počítáme ve našem výhledu i my.



Dnešek není z hlediska regionálních událostí příliš zajímavý a pozornost se soustředí zejména na zítřejší údaje o české inflaci (za leden).



EUR/USD/GBP

Americký dolar se včera pokoušel o další posun vpřed, ale zatím neúspěšně - nedaří se mu posunout pod 1,06 EUR/USD.



Věříme však výhledově, že dolar může na vlně vyšších výnosů zaznamenat další zisky, a to nehledě na kritiku Donalda Trumpa. Euru naopak budou brát vítr z plachet blížící se důležité volby (Nizozemí, Francie - viz úvodník) a současně opětovný návrat řeckého problému na evropskou scénu.