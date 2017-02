Summary: Gilead zklamal výhledem, Allergan odhady pohodlně překonal

Evropa:



GlaxoSmithKline



Britská farmaceutická společnost vygenerovala v posledním kvartálu loňského roku tržby v hodnotě 7,6 mld. GBP (+21 % YoY) a čistý zisk na akcii 26,1p (+5 % YoY). Tím pádem překonala očekávaná čísla o 200 mil. GBP a o 1,2p. Provozní marže 20,6 % byla při predikci 26 % zklamáním.



Tržby rostly napříč všemi segmenty, zejména pak největší z nich, Pharmaceutical Sales (léčiva), přidal až 22 % YoY. Nebylo to však díky prodeji klíčového produktu Advair (astma), jenž tvoří více než 10 % celkových tržeb společnosti. Jeho prodeje totiž sklouzly o dalších 5 % YoY, a segment tak musely táhnout menší produkty jako Tivicay a Trimuq (léčba HIV), jejichž kombinované tržby vzrostly o bezmála 80 % YoY na 820 mil. GBP.



Do dalšího roku počítá management se dvěma možnými scénáři, jež se točí kolem zmiňovaného Advair a jeho generické verze pro americký trh. Patent na samotný lék Advair totiž vypršel již v roce 2010, nicméně je to patent na inhalátor Discuss, který držel konkurenci na uzdě. Ten ale vypršel právě v roce 2016. Nedojde-li k uvedení generické konkurence na trh, Advair bude pokračovat v současném trendu, sníží tržby o 15 – 20 % YoY a zároveň zatlačí na čistý zisk na akcii, který poroste 5 – 7 % tempem. Druhá možnost je, že generikum dostane zelenou. V tom případě management predikuje propad tržeb Advair až o 45 % s výrazně negativním vlivem na čistý zisk na akcii, jenž zůstane meziročně beze změny nebo s malým poklesem. Tržní konsensus v současnosti míří někam mezi tyto dva scénáře (Advair –30 % YoY a čistý zisk na akcii +1,5 % YoY). Akcie GlaxoSmithKline uzavíraly na včerejší ceně.



Rio Tinto



Australský těžař víceméně naplnil očekávání ve výsledcích za uplynulý rok 2016. Tržby zůstaly s 3% YoY poklesem na 33,8 mld. USD pod tržním očekáváním stanoveným na 34,3 mld. USD. Ukazatel EBITDA pro celou skupinu však narostl o 7 % YoY na 13,5 mld. USD. Marže tak doznala znatelného vylepšení z 36,2 % na 44,5 %, což se samozřejmě posléze promítlo do lepšího čistého zisku na akcii (2,82 USD proti 2,68 USD).



Dalo by se určitě říct, že se jedná o výsledek posledních pár měsíců, které zaznamenaly prudký nárůst ceny komodit. Cena železné rudy, jejíž produkce tvoří až 60 % EBITDA Rio Tinto, vylétla od počátku října o 40 % a kalendářní rok končila na ceně 83 USD z převážné části díky rostoucí produkci čínské oceli. Ukazatel EBITDA z tohoto segmentu narostl o 8 % na 2,5 mld. USD. S výrobou oceli souvisí také spotřeba uhlí, jehož cenu navíc podpořilo omezení čínské produkce. Výsledkem byla téměř 4násobná cena koksovatelného uhlí (310 USD) v listopadu 2016 proti lednu 2016. Ukazatel EBITDA posílil o 163 % YoY na 1,3 mld. USD. Rostoucí cena hliníku a mědi byla vyrovnána rostoucí cenou vstupních materiálů. Ukazatel EBITDA těchto segmentů sklouzl o 10 % a 23 %.



Jak se dalo očekávat, s prvními dobrými výsledky došlo na odměňování investorů za jejich trpělivost. Nová firemní politika napojila dividendu na tržby a celková roční dividenda teď dosahuje 170c/akcii, což překročilo očekávání trhu 136c. Spolu se zpětným odkupem akcií během roku 2017 ve výši 0,5 mld. USD (0,6 % tržní kapitalizace) to implikuje cca 4% výnos pro akcionáře. Zároveň s tímto programem se daří snižovat zadlužení, které bylo u těžařů jedním z největších problémů. Poměr čistého dluhu k EBITDA je na úrovni 0,85 také díky snižování dlouhodobých závazků. Jejich poměr k vlastnímu kapitálu je 38 %, což je srovnatelné se sektorovým průměrem 38 % ale nad mediánem 28 %. Volný cashflow měl hodnotu 5,8 mld. USD.



Management utvrdil svůj výhled na tento rok (produkce/náklady/kap. výdaje). Na čínský trh se dívá s přesvědčením, že současné zotavení tak brzo neskončí – trh s nemovitostmi a výstavba jsou dle něj v dobrém stavu a čínská vláda implementovala další podpůrný balíček. Akciové trhy ukazují, že prvotní nadšení z dividendy výrazně opadlo. Akcie Rio Tinto po prvotním růstu zavírají na -1,5 %, BHP Billiton na -3,5 % a Glencore -2 %.



USA:



Time Warner (DIP)



Mediální gigant překonal v horní linii výsledovky očekávání s 11% YoY růstem tržeb na 7,89 mld. USD (konsensus 7,73 mld. USD). Rozšíření provozní marže o 240 bps YoY na 22,3 % pomohlo čistému zisku na akcii, jenž se se usadil na hladině 1,25 USD (+18 % YoY). Tržní predikce udávaly 1,19 USD.



Expanzi tržeb zaznamenaly všechny tři segmenty. Nejvíc zabrala filmová studia Warner Bros, která nadzvedla tržby o 17 % YoY na 3,9 mld. USD. Tento úspěch jde na vrub zejména televizní produkci. Turner, provozovatel vícero televizních stanic, se se svým 7% YoY růstem nesl na vlně přetrvávajícího zájmu o předplatné (subscriptions revenue). Příjem z této formy poplatků vylezl vzhůru o 14 % YoY, zatímco příjmy z reklamy odepsaly 2 %. 6% YoY růst tržeb HBO se odehrál ve znamení vyššího předplatného (+5 % YoY), ale také silnějších příjmů z vysílacích práv (+7 % YoY).



Management výjimečně neposkytl výhled do tohoto roku, pravděpodobně kvůli plánované akvizici AT&T, kterou chce uzavřít do konce tohoto roku (stále nemáme vyjádření regulátorů). Zpětný odkup akcií dosáhl 203 mil. USD (0,3% tržní kapitalizace). Akcie Time Warner mírně posilují o 0,5 %.



Gilead Sciences



Včera večer prezentovala svoje výsledky také biofarmaceutická společnost Gilead Sciences, známá především léčbou hepatitidy typu C (Harvoni, Sovaldi a Epclusa) a HIV (Truvada, Genvoya). V uplynulém kvartálu vygenerovala 7,32 mld. USD tržeb (-14 % YoY) při tržním konsensu 7,14 mld. USD. Mírně lepší výsledek byl dosažen také ve spodní části výsledovky – čistý zisk na akcii sice poklesl o 19 % YoY na 2,7 USD, nicméně se tak stalo při predikcích stanovených na 2,61 USD.



Zmiňované léčivo Harvoni, v současnosti vlajková loď Gilead, se v tržbách propadlo o 50 % YoY na 1,6 mld. USD a tedy tam, kam předpokládal trh. Horší to bylo se Sovaldi, u kterého konsensus předpokládal tržby 630 mil. USD, nicméně skutečnost byla ještě o 90 mil. USD nižší (celkem -65 % YoY). Léčbu hepC tak táhl nový Epclusa, jenž byl uveden v 2Q16 a mezikvartálně narostl o 64 % na 1,1 mld. USD. Truvada sklouzl o 7 % YoY na 870 mil. USD (konsensus 860 mil. USD). Skvělý výsledek podalo léčivo Genvoya, jež meziročně narostlo o 1 150 % YoY (uvedeno bylo ve 4Q15) na 560 mil. USD.



Velkým zklamáním byl výhled do dalšího roku, jenž odráží jedinečnost trhu léčby hepatitidy C. Tržby v intervalu 22,5 – 24,5 mld. USD jsou daleko pod konsensem 27,6 mld. USD a jsou výsledkem konzervativní predikce pro prodej léčiv na hepatitidu (7,5 mld. USD – 9 mld. USD při konsensu 12 mld. USD). Na léčbu bude totiž v dalším roku nabíhat daleko méně pacientů. Neexistence prostoru pro růst na současných trzích tak nutí management porozhlížet se po externích možnostech (fúze a akvizice). Navýšení dividendy pro 1Q17 o 10 % nezabránilo odlivu investorů a akcie padají o 9,5 %.



Allergan (DIP)



Allergan se svými výsledky pohodlně překonal tržní očekávání a to navzdory poklesu tržeb. Ty zakotvily na 3,9 mld. USD (-8 % YoY) při tržním konsensu 3,8 mld. USD. Čistý zisk na akcii (včetně jednorázových položek) vykrystalizoval na 3,9 USD (+15 % YoY) a tedy o 15c výš, než udával konsensus. EBIT marže je na úrovni 48,6 %.



Klíčový produkt Botox, jenž generuje 20 % celkových tržeb, si meziročně polepšil o 12 % na 740 mil. USD. Oční kapky Restasis (11 % celkových tržeb) přihodily ke svým tržbám 18 % YoY na více než 400 mil. USD. Oboje skončilo lehce nad tržními predikcemi. Nové produkty Vraylar a Viberzi začaly dobře a skončily svůj první kvartál na 40 mil. USD (každý zvlášť).



Allergan představil svůj výhled na rok 2017. Tržby směřuje do intervalu 15,5 – 15,8 mld. USD (zahrnujíc 100mil. dopad měnových výkyvů), což při střední hodnotě 15,65 mil. USD značí 7,5% YoY růst. Čistý zisk na akcii (non-GAAP) predikuje rozmezí 15,8 – 16,3 USD a střední hodnotě 16,05 USD. Výhled zahrnuje benefit z nedávné akvizice Lifecell (430 mil. USD v horní linii a 0,5 USD ve spodní linii). Akcie Allergan nabírají 2 %.