Autor: Silvia Holá

Definíciu investície, ako odrieknutie dnešnej spotreby, aby sme neskôr získali možnosť spotrebovať viac, poznáme asi všetci. S peniazmi môžeme urobiť len dve veci. Buď ich minieme alebo investujeme. Najväčším nepriateľom a na druhej strane aj motiváciou prečo by sme mali investovať, je inflácia.

Aby sme mohli v budúcnosti viac spotrebovávať, tak investície musia priniesť výnos. Reč je o takom výnose, ktorý po očistení od inflácie je stále kladný. Bohužiaľ, inflácia je prakticky trvale tiež kladná. Hodnota peňazí tým pádom klesá každým dňom. Zo dňa na deň to patrné nie je, ale z dlhodobejšieho hľadiska to začína byť výrazným problémom. Dolár za 80 rokov stratil 90 % zo svojej vtedajšej hodnoty. V mnohých krajinách hodnota meny bola takmer úplne vynulovaná. Týka sa to krajín, ktoré zažili obdobie hyperinflácie napríklad Argentína, Bulharsko, Maďarsko a veľa ďalších. Československo nebolo našťastie zasiahnuté hyperinfláciou, ale aj nízka kumulovaná inflácia spôsobí značné straty. Ročná miera inflácie napríklad 3,5 % znehodnotí vaše peniaze za 5 rokov o cca 19 %.

Inflácia je teda hlavným dôvodom prečo by sme mali investovať. Neinvestovať znamená automaticky sa zmieriť s postupnou stratou hodnoty peňazí. Pozrime sa na graf. Porovnáva výnosnosť hlavných skupín aktív (dlhopisov, akcií, peňažného trhu a hotovosti) očistenú od inflácie za posledných 100 rokov. Vidíme, že neinvestovaná hotovosť stratila pomernú časť svojej hodnoty. Dlhopisy a peňažný trh priniesli investorom reálny výnos, hoci minimálny. Akcie sa za tento časový úsek zhodnotili niekoľkonásobne.

Môžeme konštatovať, že držanie hotovosti je najhoršou dlhodobou stratégiou a vedie k záporným reálnym výnosom. Akcie, ktoré sa považujú za veľmi riskantné a kolísavé, majú najmenšie odchýlky od dlhodobého trendu spomedzi všetkých aktív. V kombinácií s vyšším výnosom lákajú investorov čo najviac.