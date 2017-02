Sanofi na akvizice firem nespěchá, GlaxoSmithKline se vyplatila sázka na novinky

Farmaceutické společnosti Sanofi a GlaxoSmithKline oznámily kapitálovým trhům a investorům za čtvrté čtvrtletí roku 2016 uspokojivé výsledky. Obě firmy navíc uvedly, že spoléhají na novinky v léčivech ve svých portfoliích.

Sanofi spoléhá na dvě novinky

Dvě želízka v ohni má francouzský farmaceutický gigant Sanofi na rok 2017, na které spoléhá, že mu pomohou nahradit dosud jeho příjmovou „zlatou žílu,“ totiž inzulín Lantus. Patří k nim nový experimentální lék Sarilumab k léčbě revmatoidní artritidy a Dupilumab na léčbu těžké formy ekzému. Čeká se, že jejich nasazení do prodejů schválí americký regulátor FDA.



Sanofi a Regeneron Pharmaceuticals Inc. v říjnu roku 2016 uvedly, že se jim nepodařilo získat souhlas od amerického regulátora FDA pro lék Sarilumab. A to z důvodu výrobních nedostatků v závodě Le Trait. Nyní je podle Sanofi všechno jinak a farmaceutická společnost znovu podala žádost o schválení k distribuci léků na americkém trhu. Čeká se, že by k ní mohlo dojít v prvním čtvrtletí roku 2017. Koncem března má být schválen, podle Oliviera Brandicourta, generálního ředitele firmy, i lék Dupilumab. Ten zároveň ujistil investory, že skupina má velmi dobrý růstový potenciál i bez toho, aby musela rychle uskutečnit nějakou akvizici. „Nespěcháme s nějakou fúzí či akvizicí,“ řekl Brandicourt novinářům.



Sanofi zatím ohlásilo za čtvrté čtvrtletí roku 2106 více než dvojnásobný čistý zisk více, který podle analytiků podpořila nižší amortizace a restrukturalizace společnosti. Čistý zisk tak vzrostl na 790 milionů eur ve srovnání se 334 miliony eury o rok dříve. Upravený zisk bez zahrnutí vlivu akvizic a divestic klesl o 6 % na 1,61 miliardy EUR, a byl ovlivněný hlavně vyššími daněmi. Dobrou zprávou je, že výsledek překonal odhad analytiků, kteří počítali se ziskem 1,59 miliardy EUR. Celkové tržby firmy vzrostly o 3 % na 8,87 miliardy EUR.



Agentura Bloomberg v této souvislosti uvedla, že v roce 2017 se údajně dá čekat pokles příjmů, neboť Sanofi končí patentová ochrana jejího „Blockbusteru“, totiž inzulínu Lantus. Sama Sanofi uvedla, že v roce 2017 by mohlo dojít k poklesu zisku na akcii až o 3 %. Jak mají firmě pomoci nové léky navýšit příjmy, ukazuje následující tabulka.

Prognóza příjmů z nového léku Sanofi Dupilumab





Zdroj: Bloomberg

Nové léky pomohly i GlaxoSmithKline

Pro investory příznivé zprávy vydal i farmaceutický koncern GlaxoSmithKline PLC. Jeho hospodaření totiž zaznamenalo v posledním čtvrtletí 2016 obrat k zisku a růst prodejů nových léků společnosti. Firma se ale musela za loňský rok potýkat s oslabováním britské libry. Výrobce léčiv vykázal za čtvrté čtvrtletí roku 2016 čistý zisk ve výši 257 milionů liber, ve srovnání s 354 miliony liber ztráty ve stejném období předchozího roku. Výsledek byl ovlivněn 20miliardovým swapem v amerických dolarech se společností Novartis AG. Firma, která reportuje v britských librách, ale většinu příjmu uskutečňuje v jiných měnách, uvedla, že pokud se odhlédne od měnových vlivů, její jádrový provozní zisk stoupl o 16 % a příjmy se zvýšily o 3 %.

"Britská farmaceutická společnost vygenerovala v posledním kvartálu loňského roku tržby v hodnotě 7,6 miliardy liber, což je meziročně o 21 procent více," řekl k výsledkům Ján Hladký, analytik Patria Finance. Čistý zisk na akcii tak činil 26,1 GBp, což je meziroční růst o pět procent. "Tím pádem překonala očekávaná čísla o 200 milionů liber a o 1,2p. Provozní marže 20,6 % byla při predikci 26 % zklamáním. Tržby rostly napříč všemi segmenty, zejména pak největší z nich, Pharmaceutical Sales (léčiva), přidal meziročně až 22 procent," zhodnotil Ján Hladký. Podle něj to však nebylo díky prodeji klíčového produktu Advair (astma), jenž tvoří více než 10 % celkových tržeb společnosti. "Jeho prodeje totiž sklouzly o dalších 5 % meziročně a segment tak musely táhnout menší produkty jako Tivicay a Trimuq (léčba HIV), jejichž kombinované tržby vzrostly o bezmála o 80 % meziročně na 820 milionů liber," dodal Ján Hladký

Do dalšího roku počítá management se dvěma možnými scénáři, jež se točí kolem zmiňovaného Advairu a jeho generické verze pro americký trh. Patent na samotnou lék Advair totiž vypršel již v roce 2010, nicméně je to patent na inhalátor Discuss, který držel konkurenci na uzdě. Ten ale vypršel v roce 2016. "Nedojde-li k uvedení generické konkurence na trh, Advair bude pokračovat v současném trendu, sníží tržby meziročně o 15 – 20 procent a zároveň zatlačí na čistý zisk na akcii, který poroste 5 – 7 % tempem," upřesnil Ján Hladký. Druhá možnost podle něj je, že generikum dostane zelenou. "V tom případě management predikuje propad tržeb Advair až o 45 % s výrazně negativním vlivem na čistý zisk na akcii, jenž zůstane meziročně beze změny nebo s malým poklesem," řekl Ján Hladký. Tržní konsensus v současnosti míří někam mezi tyto dva scénáře (Advair –30 % y/y a čistý zisk na akcii +1,5 % y/y).