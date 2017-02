Kolik peněz budete mít za 25 let?

Všichni asi máme jasno v tom, že je lepší více vydělávat než utrácet, pokud tedy nejsme moderní tvůrci státních rozpočtů. Co když si ale stanovíme konkrétní finanční cíl (a tak by to mělo být) a chceme vědět, kolik peněz potřebujeme měsíčně ukládat a při jakém zhodnocení, abychom cíle dosáhli?

Finanční blogerka Lyn Alden jednu takovou modelovou situaci zadala do excelu a tohle jí vyšlo. Uvažuje v dolarech, čísla ale platí pro jakoukoli měnu. A předpokládá 2,5% míru inflace, tedy stále ještě vyšší, než jaká je v současném vyspělém světě běžná.

Kolik musím měsíčně investovat při konkrétní očekávané míře zhodnocení, abych za 25 let dosáhl(a) dané částky?

Kolik našetříte při 2,5% inflaci za 25 let?

V levém sloupci jsou částky pravidelných měsíčních investic, horní řádek ukazuje očekávanou roční míru zhodnocení. Částky v tabulce jsou výsledné obnosy po 25 letech investování (spoření).

Stojí za to poznamenat, že například index S&P 500 historicky vynáší ročně okolo 9 %. To by vypadalo celkem slibně, jakkoli něco z toho ukrojí poplatky a podobně. Je ale samozřejmě otázka, jak na tom budou investice do akcií v příštích dvou dekádách. I tak jde ale o inspirativní pohled. Minimálně stojí za to zkusit oprášit ty excelové tabulky.