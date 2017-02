Rozbřesk: Proč se dolar nemusí bát Trumpa?

Americký dolar se na frontě s eurem v posledních dvou dnech znovu postavil na nohy. Při pohledu na růst krátkých amerických sazeb od začátku roku však má dost prostoru pro další postup vpřed. Hlavním důvodem jeho “váhavosti” je nedávná kritika silného dolaru z úst Donalda Trumpa.

Ten je podle řady prvních opatření “mužem činu”. Jeho možnosti v dohledné době oslabit dolar na frontě s eurem jsou ale omezené a naopak svými dalšími politikami může sílu dolaru ještě podporovat.



Rozhodující pro pohyb eurodolaru zůstává politika centrálních bank - amerického Fedu na straně jedné a ECB na straně druhé. Obě dvě mají pod kontrolou krátký konec křivky, na jehož pohyb je měnový pár nejcitlivější. Americká ekonomika je v hospodářském cyklu dál než eurozóna, a proto Fed zvyšuje sazby - to dolaru přirozeně pomáhá. V eurozóně podobný krok nelze čekat dříve než ve druhé polovině příštího roku - ECB naopak v nejbližších měsících bude nakupovat více dluhopisy s kratší splatností a držet tak krátký konec i euro “na uzdě”. Co tedy může Donald Trump proti dolaru podniknout nad rámec “pouze krátkodobě” účinných slovních intervencí?

Jeho možnost ovlivnit rozhodování ECB je prakticky nulová, i když kritiku už si Mario Draghi vyslechl také. V případě politiky amerického Fedu budou rozhodující inflační tlaky. Pokud prosadí Donald Trump své fiskální plány (nižší daně, vyšší investiční výdaje), podpoří krátkodobě růst americké ekonomiky (odhadujeme, že do 1 procentního bodu v následujících dvou letech). Rozpočtový impulz ale přijde trochu nevhodně na vrcholu hospodářského cyklu, kdy na napjatém americkém pracovním trhu podpoří inflační tlaky. Ty mohou být ještě vyšší, pokud si Donald Trump pospíší se zaváděním protekcionistických opatření, která mají potenciál tlačit vzhůru ceny dováženého zboží. Americký Fed tak v důsledku těchto politik může mít ve finále v ruce ještě víc argumentů pro utaženější měnovou politiku a silnější dolar.



Donald Trump se teoreticky Fedu může postavit a jmenovat takové centrální bankéře, kteří mu budou názorově bližší. To ale bude postupný proces a těžko to ovlivní americkou měnovou politiku v nejbližších šesti až devíti měsících. Navíc současné složení bankovní rady je již relativně holubičí, a pokud by měl Trump jmenovat některého z “republikánských” ekonomů, bude to pravděpodobně větší jestřáb prosazující vyšší sazby (a tím i silnější dolar)…, po těch ostatně volal sám Trump v předvolební kampani.

FOREX

Region

Zlotý v předvečer oznámení únorového rozhodnutí polské centrální banky (NBP) zabrzdil své posilování vůči euru. Koruna i včera ignorovala slabší čísla z průmyslu, zatímco forint se ponořil hlouběji pod hranici EUR/HUF 310.



Dnes cca kolem poledne oznámí své měnově-politické rozhodnutí NBP. Žádné zásadní změny v její politice neočekáváme, ačkoliv i v Polsku sledujeme rychlejší než očekávanou akceleraci inflace. Přesto se domníváme, že Výbor pro měnovou politiku vyjádří se současným stavem spokojenost a opět označí stabilní sazby za nejpravděpodobnější scénář pro letošní rok. A to i přesto, že v trhu se již hezky budují sázky na růst sazeb v 9-12 měsíčním horizontu. Kromě toho bude zveřejněna i lednová míra nezaměstnanosti v ČR.



EUR/USD/GBP

Euro se drží v blízkosti 1,06 EUR/USD a zjevně nemá chuť na zisky. Má zamotanou hlavu z nepřehledného předvolebního vývoje ve Francii, kde se na čele žebříčku popularity drží Marine Le Penová. Na druhé straně kritika silného dolaru z úst Donalda Trumpa pomalu přestává účinkovat. Trhy si pravděpodobně uvědomují, že schopnost amerického prezidenta v krátkém období oslabit kurz není vysoká (viz úvodník).