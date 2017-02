Větrných elektráren v Německu přibylo o čtvrtinu. Růst zpomalí tendry místo dotací

Nově instalovaná kapacita větrných elektráren na pevnině v Německu loni dosáhla 4625 megawattů. Meziročně stoupla o čtvrtinu. Ve společné zprávě to oznámily strojírenský svaz VDMA a svaz větrné energie BWE. Současně však upozornily, že budoucí růst zpomalí, protože sektor se posouvá od subvencí k systému vycházejícího z tendru.

VDMA a BWE očekávají, že letos nově instalovaná kapacita dosáhne 4500 až 5000 MW, v roce 2018 však již klesne na 3000 až 3500 MW. V roce 2019 se může snížit pod 2800 MW. Dlouhodobým cílem německé vlády je zvyšovat kapacitu výroby elektřiny z větru o 2500 MW ročně.



Celková instalovaná kapacita větrných elektráren v Německu tak nyní činí 46 GW. Kapacita větrných elektráren je však kvůli přírodním podmínkám ročně využita v průměru z jedné čtvrtiny až jedné třetiny. Konvenční tepelné elektrárny mohou vyrábět elektřinu bez přerušení.



Výstavba nových větrných elektráren je součástí plánu, který předpokládá, že Německo přejde od produkce energie z jádra a fosilních paliv k produkci z obnovitelných zdrojů. Vláda se však rozhodla při výstavbě nových elektráren přesunout od pohodlného modelu pevných cen na 20 let, užívaného v minulosti. Budoucí umístění elektráren by mělo vycházet z konkurenceschopnosti místa z pohledu síly větru v historickém měření.



Údaje nezahrnují větrné elektrárny na moři. Nově instalovaná kapacita těchto větrných elektráren loni podle dřívějších informací dosáhla 818 MW, celková kapacita tak na konci loňského roku činila 4,108 GW, uvedla agentura Reuters. Cílem vlády je do roku 2020 zvýšit kapacitu elektráren na moři na 6,5 GW. Výstavba větrných elektráren na moři je pomalejší, protože je technicky složitější a nákladnější.