Ministr Jurečka chce zatočit s šizením potravin v EU

Jurečkův plán je následující, chce srovnat potraviny zakoupené v Česku, na Slovensku a Maďarsku s těmi koupenými v Německu a Rakousku. Ministerstvo zemědělství chce srovnáním dokázat, že stejné potraviny zakoupené v Česku a na Západě mají různou kvalitu. S takovými daty by pak mohlo dojít ke změně evropské legislativy, aby stejné výrobky měly stejnou kvalitu v celé evropské unii.

"Kolegové v parlamentu tomu nevěří, berou to na lehkou váhu," vysvětlila europoslankyně Olga Sehnalová. "My chceme dokázat úředníkům v Evropské komisi, že to téma je vážné. Výrobek, který vypadá na první pohled stejně, má stejnou grafiku a obal a má různé složení, tak si myslím, že jde o klamání spotřebitele," vysvětloval Jurečka.

Zákon přitom takové jednání nezakazuje. "Je legální za předpokladu, že je odlišné složení řádně vyznačeno na obalu výrobku," přiblížil mluvčí Státní zemědělské a potravinářské inspekce Pavel Kopřiva.

Podle výzkumu SZPI se ale celkem 88% Čechů praxe dvojí kvality dotýká a 36% z nich to dokonce označuje za nehoráznou manipulaci. Zarážející je, že horší produkt prodávaný v Česku nebývá zpravidla levnější.



Marian Jurečka chce výsledky srovnání do Bruselu poslat v druhé polovině roku a do jeho konce znát výsledek. "Kdyby jezdil pan ministr častěji do Bruselu, tak by věděl, že to je na léta. V tuhle chvíli to vypadá strašně sympaticky, všichni zatleskáme, ale prosadit v Bruselu něco takového. Bude lepší, když se budeme spoléhat sami na sebe," klidnil nadšení poslanec Petr Bendl.

Ministerstvo zemědělství věří, že se podaří Evropskou unii přesvědčit, aby se tématem dvojí kvality začala zabývat intenzivněji i proto, že stejný problém řeší i naši sousedi.